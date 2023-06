El sindicat de professors de secundària Aspepc-sps, majoritari en aquesta etapa educativa, ha denunciat el «desgavell» de la llista de professors admesos i exclosos de les oposicions, que s’iniciaran en poc més d’una setmana.

«No passa una setmana en què a la conselleria d’Educació no esclati un penós espectacle, un nou escàndol» i «aquesta vegada ha estat amb el tema de la llista d’admesos i exclosos en les oposicions» ja que els aspirants «han rebut una atribució de tribunal en una llista pública que de vegades no coincidia amb el nombre de tribunal atribuït al seu espai personal», han denunciat.

En un comunicat recollit per l’agència EFE, el sindicat ha concretat que «en alguns casos la situació arribava a ser surrealista, com quan es demanava a un aspirant de Girona que s’examinés a Lleida, o quan s’indicava a un candidat de les Terres de l’Ebre que anés fins a Vic». És el cas del gironí Jordi Mateu, que s’haurà d’anar a examinar a Manresa. «Disposar de vehicle privat no és un requisit per a poder exercir de docent, hi hauria d’anar en transport públic però si agafo el primer autobús que surt de Girona, ja arribo com a mínim mitja hora tard a l’examen», assegura. Amb tot, reclama un destí «on hi pugui arribar amb garanties».

Segons l’Aspepc, la informació correcta era la que apareixia a l’espai personal i s’ha preguntat «com podia saber-ho un docent?» que -ha lamentat- «ha passat un any negre, fent burocràcia per a una processó d’estabilització de personal que no li ha servit per res, aguantant desqualificacions públiques, rumors i insinuacions de tot tipus, amb la duresa dels últims dies de classe, amb família, obligacions i informes de fi de curs». Els professors «mereixem unes oposicions dignes, un lideratge real i un ordenament racional de la seva vida laboral» però «continuem ancorats en una deshumanització creixent», ha lamentat Aspepc, que ha demanat a la consellera que l’administració torni a ser «fiable, normal i no erràtica i hostil».

El sindicat també s’ha preguntat si els professors «poden optar a una estabilització mínimament objectiva, segura, no sotmesa a terratrèmols imprevisibles» i han afegit que «el que està en joc és la credibilitat global del sistema».

La nova consellera d’Educació, Anna Simó, en un missatge enviat ahir a la comunitat educativa, va afirmar: «Ens hem conjurat a ser còmplices amb vosaltres per a la millora de l’educació, que és també una millora social i que té un impacte en l’equitat i en el conjunt del país».

Sobre aquest tema, el sindicat ha replicat que «de moment, no es nota aquest canvi de situació» i ha afegit que «els docents no són ramat, ni números».