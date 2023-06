Els gairebé 42.000 alumnes que divendres passat 9 de juny van acabar els exàmens de selectivitat a Catalunya esperen aquests dies amb nervis i angoixa saber quina nota han tret. La nota de les PAU suposa el 40% de la nota final que els donarà accés a la carrera universitària que han triat. El 60% restant correspon a la mitjana de batxillerat. Aquesta nota que suma selectivitat i batxillerat, doncs, és clau.

Quan coneixeran la nota de la selectivitat? Doncs, la data marcada en vermell al calendari és la del dimecres 21 de juny. Aquell dia, les qualificacions es penjaran al portal d’accés del Canal Universitats.

Allà també, els alumnes podran descarregar-se un certificat de les PAU amb les qualificacions. Aquest certificat és un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dona la mateixa validesa que un original.

I a partir d'aquí, què hauran de fer els estudiants?

Una vegada publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar el seu examen o exàmens perquè no està d’acord amb la puntuació obtinguda, el podrà sol·licitar del 22 al 26 de juny. Les sol·licituds es realitzen al mateix portal d’accés. L’alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Les dues opcions s’exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de Matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de Matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de Matemàtiques i una nova correcció d’Història, per exemple. El resultat d’aquesta revisió es donarà a conèixer el 6 de juliol.

I qui vulgui veure l’examen, ho podrà fer del 6 al 10 de juliol, només si abans ha demanat la revisió. Per sol·licitar-lo, l’alumne haurà d’enviar el document oficial de sol·licitud de revisió d’exàmens degudament omplert i firmat juntament amb una còpia del DNI a l’adreça electrònica coordinaciopau.reu@gencat.cat amb el tema ‘sol·licitud veure exàmens revisió PAU convocatòria ordinària o extraordinària’. Una vegada finalitzi el termini de sol·licituds, el 10 de juliol, s’enviarà un correu electrònic a l’estudiant informant-lo del dia, hora i lloc on haurà d’acudir per veure l’examen.

Una altra data important del calendari és la de les notes de tall. La nota de tall correspon a la de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un determinat grau. No és una nota fixa, sinó que pot variar cada any ja que resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. De moment no es coneix la data en la qual es faran públiques les notes de tall 2023.

En la convocatòria 2022, les notes de tall es van publicar el 13 de juliol. De tota manera, els alumnes poden fer un primer càlcul de la nota de tall quan sàpiguen els resultats dels seus exàmens de selectivitat. Així mateix, per fer-se’n una idea, també es poden consultar les notes de tall de la selectivitat 2022.