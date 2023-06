Un total de 521 estudiants de l'Alt Empordà han començat aquest dimecres 7 de juny la Selectivitat. Aquestes proves, que s'allargaran fins divendres, es duen a terme a tres instituts de Figueres: el Narcís Monturiol, l'Olivar Gran i l'Alexandre Deulofeu.

L'alumnat que s'examina de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) ha estat convocat a les vuit del matí a l'institut examinador. Allà ha sigut el moment de fer l'últim repàs abans de la prova, revisar que es duia tota la documentació necessària i rebre els últims ànims i instruccions dels seus professors i professores amb paraules com «heu d'estar tranquils i satisfets per tot el que heu fet fins ara» o «ho heu donat tot durant el curs, esteu més que preparats i ara només heu d'acabar de demostrar-ho». Uns docents que pateixen tant com els seus alumnes, alguns d'ells manifestaven: «ara només espero que ja sigui divendres a la tarda amb tots els examens fets» o «a veure com els hi anirà perquè s'han esforçat molt i s'ho mereixen tot».

Aquest neguit anava in crescendo a mesura que s'apropava l'hora i els membres del tribunal anaven cridant els joves a entrar a les aules per ordre alfabètic. Un cop dins ha sigut el moment de repartir els característics adhesius grocs amb el codi de barres identificatiu per cada alumne i explicar les instruccions. Tot seguit, i a causa dels problemes judicials dels últims anys, s'ha repartit un full en el qual les persones que s'examinen havien d'escollir si preferien que els enunciats fossin en català o en castellà (exceptuant les proves pròpies de llengua).

En acabat, els estudiants han pogut tenir uns minuts per anar al lavabo, acabar de xerrar amb els seus companys i així rebaixar una tensió ben visible amb les cares, els moviments de les mans i les cames i els malabars amb els bolígrafs. A continuació, quan el rellotge ha marcat les 9 del matí, els responsables del tribunal han començat a repartir les proves de Llengua castellana i literatura, la que dona el tret de sortida a les PAU 2023.

Tres dies de proves

Avui dimecres al matí es fan les proves comunes de Llengua Castellana i literatura i Llengua estrangera, i a la tarda una de les assignatures de modalitat (Anàlisi musical, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Física o Geografia).

Demà dijous serà el moment d'examinar-se d'Història i de Dibuix artístic, Llatí o Matemàtiques al matí, i d'una matèria de modalitat (Anàlisi musical, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Física o Geografia) a la tarda.

Divendres, últim dia de les PAU, es durà a terme de la prova de Llengua catalana i literatura com a matèria comuna, i dels exàmens de dues de modalitat repartides en un torn de matí (Electrotècnia, Grec, Fonaments de les arts, Matemàtiques aplicades) i un de tarda (Biologia, Disseny, Economia de l'empresa, Literatura catalana o Tecnologia industrial).