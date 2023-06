L’escola Amistat de Figueres va rebre el 31 de maig passat el premi ICMAB a la millor Escola STEAM en el marc de la Fira Nanoinventum 2023, que es va celebrar a Molins de Rei. En aquesta jornada, hi van participar dinou escoles catalanes i s’hi van presentar més de 200 maquetes de nanorobots. Núria Granés, tutora de sisè, explica que «vam rebre aquest reconeixement per tot el procés i per treballar de manera global».

L’Amistat és un centre STEAM, és a dir, treballa de manera global la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques. Aquests projectes tenen l’objectiu de potenciar la vocació científica, acabar amb el biaix de gènere i ser una eina de transformació social. Aquesta manera de funcionar permet als infants estudiar conceptes que semblarien complexos d’una manera amena, com és el cas de la nanotecnologia.

Cada trimestre, aquesta comunitat d’aprenentatge proposa un impuls a tots els cursos per tirar endavant un projecte, i el del segon trimestre va ser «Com hauria de ser la ciutat del futur?», tenint en compte l’ODS Les ciutats i comunitats sostenibles i a partir dels nanorobots, robots tan petits que no es poden veure a ull nu. «Per poder fer això, a través del programa Nanoinventum de la Universitat de Barcelona, els mestres vam fer una formació per dominar aquest concepte i tenir seguretat a l’hora de traslladar aquesta ciència, que és nova, al nostre alumnat. A escala d’abstracció i de comprensió, els docents també hem d’aprendre», exposa Núria Granés.

Inicialment, es van dur a terme diferents activitats d’experimentació per comprendre què és la nanotecnologia a través d’un maletí del CESIRE, el Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa. Va ser aleshores quan «es va plantejar resoldre un repte del món a través de l’ODS número 11 i pensar i dissenyar en equips quin nanorobot podíem crear per fer que les ciutats siguin més sostenibles», explica la tutora que afegeix que «per fer això, vam tenir el privilegi de tenir la guia de la química de la Universitat de Girona Sílvia Simon», que actualment és directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, «que ens va ajudar a concretar si les propostes eren viables». En acabat, els infants van haver d’explicar les funcions que tindria aquella maqueta i així «hi ha una transversalitat dels valors per afavorir que hi hagi una societat futura millor i sostenible, sense perdre benestar i cuidant el medi ambient». A més, també van treballar la biografia de diferents dones científiques.

La galàxia s’apodera del centre

El tercer trimestre s’ha estudiat l’univers a través de l’estímul «Quina creació artística portaràs a la fira galàctica?». D’aquesta manera es van poder estudiar conceptes com les lleis de la gravetat, perquè brillen les estrelles o què són els forats negres, entre altres.

Com tots els projectes, es parteix dels interessos dels infants i a partir d’aquí es va muntar un Museu Galàctic i la Fira de Mostres, on l’alumnat va exposar els seus coneixements a les famílies. Roser Giró, directora del centre, afirma que «tenim alumnes amb molt d’enginy i els agrada experimentar i fer creacions».