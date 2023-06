«Educació ambiental, aprendre mentre s’ho passen bé, conèixer qüestions de natura i patrimoni del Parc, i també crear identitat i que els infants es sentin identificats amb un territori que és el Cap de Creus». D’aquesta manera és com Ponç Feliu, director del parc natural del Cap de Creus, defineix els objectius de la Xarxa d’escoles Cap de Creus formada per tretze col·legis. Un projecte que funciona gràcies la col·laboració entre aquesta Xarxa, els Serveis Educatius de l’Alt Empordà i el Parc.

Aquests centres educatius treballen durant tot el curs escolar el seu entorn natural més proper dins del parc natural per tal de prendre consciència de com és aquest espai i de la situació en què es troba actualment. En aquest cas no només es formen els alumnes, sinó que paral·lelament ho fan els mestres. «Durant cinc dissabtes els diferents docents es formen amb més aprofundiment per poder sortir de l’aula, experimentar amb el medi natural i conèixer la riera més propera al centre, tant pel que fa a l’ecosistema de la zona com per la contaminació que pot patir», exposa Josep Maria Mora, membre del Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà.

A partir d’aquí, l’alumnat de cada escola desenvolupa un projecte de descoberta de l’entorn del centre dins del mateix parc natural del Cap de Creus, fent que se sentin partícips d’aquest territori. Però es té la intenció d’arribar a tothom, també a les famílies, és per això que els 4.000 alumnes de la Xarxa tenen una agenda escolar comuna amb informació de la natura i el patrimoni d’aquest espai natural de l’Alt Empordà.

Un segon SomParCC d'èxit

L’Institut-Escola Caritat Serinyana Cap de Creus de Cadaqués, l’escola Puig d’Esquers de Colera, l’escola Les Clisques del Port de la Selva, l’escola Pompeu Fabra de Llançà, l’escola Martí Inglès de Palau-Saverdera, l’escola de Pau, l’escola Sant Jaume de Portbou, l’escola Santiago Ratés de Vilajuïga i les escoles Roses; Montserrat Vayreda, Els Grecs, Jaume Vicens Vives, Centre Escolar Empordà i Narcís Monturiol van participar en la segona edició de la jornada intercentres SomParCC que es va celebrar el passat 23 de maig a la Ciutadella de Roses. «Estem molt contents perquè van poder venir tots els centres de la Xarxa, reunint un total de 383 alumnes», expressa Ponç Feliu. Per la seva banda, Josep Maria Mora explica que «va anar molt bé perquè va ser la cloenda d’un treball que fan durant tot l’any i va acabar essent una festa».

Fauna marina, geologia, interacció persones-natura, el joc cooperatiu del projecte LIFE medCLIFFS i com és una tortuga mediterrània són les cinc activitats que els nens i les nenes de cinquè de les tretze escoles van realitzar. Per fer-ho, es van barrejar i repartir en 25 grups de 15 infants cadascun i van comptar amb el guiatge de 30 educadors ambientals de l’empresa La Sorellona amb el monitoratge altruista d’alumnes de 4t d’ESO del Centre Escolar Empordà.

En aquest segon SomParCC (amb dues C de Cap i Creus) va participar-hi el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, els quals van ensenyar les principals característiques d’aquest animal i, fins i tot, van portar alguns exemplars a la Ciutadella perquè l’alumnat les pogués conèixer de primera mà.

Aquesta trobada que busca sensibilitzar i crear identitat va finalitzar amb la posada en comú dels diferents projectes desenvolupats per cada centre a l’entorn natural. Per fer-ho, dos representants de cada escola van exposar allò que havien après i el que més els havia cridat l’atenció mostrant unes cartolines que recollien aquesta informació.

2.630 kg de deixalles en 179 km

Un vídeo amb en Kílian Jornet com a protagonista va marcar el començament de la segona edició del Correcull. Un repte ambiental que intenta canviar el món. Un total de 2.163 alumnes d’entre 6 i 18 anys han participat durant el curs 2022-2023 en aquest projecte ambiental que lidera la Xarxa d’escoles Cap de Creus i que s’ha estès per tot l’Alt Empordà amb més de 36 centres implicats, el que representa el 40,33% del total d’escoles i instituts de la comarca.

Mora diu que «es fa esport mentre es localitzen i netegen abocaments a la natura. Si se’n troben d’il·legals, el mateix alumnat escriu una instància a l’ajuntament i així també es pot conèixer el funcionament i els canals de participació ciutadana a l’administració».

Et pot interessar: 1 La conscienciació sobre la sequera protagonitza la trobada d'Escoles Verdes de l'Alt Empordà

Aquest segon Correcull ha tancat amb un total de 4.179,4 km de camins rurals netejats (el que equival a 4 maratons), 2.629,6 quilograms de deixalles recollides i 43 abocaments il·legals localitzats. L’escola Maria Àngels Anglada de Figueres és un dels centres participants i el seu director Josep Fernández afirma que «aquesta iniciativa ha engrescat la mainada i ha servit per sensibilitzar-la a l’hora de valorar on es deixen les deixalles i l’impacte d’aquestes en el nostre entorn natural».