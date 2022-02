La biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries disposa d’una façana excepcional. La directora de l’equipament, Roser Julià, i el seu equip veient-ne les possibilitats van apostar l’any passat per transformar-la en una plataforma artística a l’aire lliure. «És una façana que convida a fer coses així», afirma Julià. El primer a provar-la va ser el fotògraf local Manel Puig i fa uns dies han estat un grup d’alumnes de l’Institut de Castelló amb unes obres inspirades en el seu entorn proper. La mostra es pot veure fins al 30 d’abril.

Eulàlia Rodríguez, David Martínez, Marta Serra i Laura Martínez són els quatre professors del departament de dibuix que van engrescar els alumnes a sumar-se a aquesta primera convocatòria sorgida, inicialment, en format concurs obert a tot l’alumnat. La proposta es va plantejar a finals del curs passat i, després de crear les bases, el setembre es va plantejar el repte als joves, dinou dels quals van fer-se’l seu. Del primer cicle d’ESO hi ha Aitor García, Alicia Serra, Safaa Grama, Paula Sabater, Júlia Coll, Laia Cisteró i Pere Núñez. Del segon cicle d’ESO: Sofia Fateh, Domènec Rodríguez, Eloi Jové, Fatima Grama, Fatima Zohra El Aouchi, Romaisae Zbakh, Alma Martín, Alae El Hamidi i Eulàlia Sureda. Finalment, de batxillerat: Carla Barneda, Hugo Ruiz i Juli Puig.

Rodríguez admet que no van voler fer l’activitat obligatòria sinó que participessin aquells que estiguessin interessats. «Tots comparteixen el fet que són alumnes amb molta sensibilitat artística», reconeix tot afegint que per la majoria l’expressió artística és un hobbie» que practiquen també a les seves hores de lleure.

«La idea era que representessin de forma artística allò que significava per a ells el lloc on vivien», comenta Rodríguez. Es tractava de captar, a través de les seves mirades i amb absoluta llibertat, el paisatge que els envoltava. Va caldre, però, suggerir-los de cercar racons «bonics i poc coneguts», diferents, per no repetir-se i evitar així que recreessin tots espais coneguts, com la basílica. Els alumnes també podien escollir la tècnica amb la qual se sentissin més a gust. Així van utilitzar aquarel·les, llapis de grafit, retoladors, pintura al tremp, tinta xinesa, entre altres per donar vida a les seves creacions. La professora reconeix que els resultats els han sorprès vivament, «sobretot per la qualitat i el punt de vista» emprat. També per com, alguns d’ells, han volgut experimentar, com és el cas de l’ús del pastel «No hi ha cap dibuix igual que un altre, tots reflecteixen les seves personalitats», assegura. Una de les sorpreses que els van reservar als participants és que, finalment, tots exposarien. També va ser sorpresa el format de l’exposició i l’amplitud de les reproduccions de les obres.

Especial sensibilitat per l’art

L’institut castelloní té una especial sensibilitat pel tema artístic. De fet, explica Eulàlia Rodríguez, els passadissos i les aules del centre educatiu sempre són plens de dibuixos dels alumnes, materials «que alegren» els espais. A més, es promou constantment l’elaboració de murals a l’interior de l’equipament. «Aquests es veuen al centre, però fora ja és més difícil», diu. A partir d’ara hi haurà més possibilitats ja que, segons Roser Julià, la idea és que la façana de la biblioteca s’utilitzi com aparador dos cops l’any: una a disposició de la comunitat educativa i una altra pels artistes de l’entorn.