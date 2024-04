El Pla de Transició al Treball de Figueres ha format 750 joves que van deixar d’estudiar abans d’hora

«És un moment d’orgull, de saber a Figueres, des de fa vint-i-cinc anys, s’està fent una feina que ha donat els seus fruits», diu explícitament la regidora d’Educació, Anna Morillas. Es refereix al Pla de Transició al Treball (PPT) del Programa de Formació i Inserció (PFI) que, des del curs 1998-1999, ha acollit joves de més de 16 anys que no han obtingut el graduat d’ESO.

Amb un any de retard causat pel dol, el 2023, per la mort del professor Carles Caballero, divendres es va celebrar a l’auditori de Caputxins el 25è aniversari del PTT, amb la presència d’una part dels 750 alumnes que han passat per aquest curs que, en l’actualitat s’imparteix a l’Institut Olivar Gran. Els estudiants d’enguany han estat els encarregats de preparar un audiovisual molt emotiu, amb el suport del periodista Carles Pujol, per explicar les bondats d’una formació que els permet allunyar-se del no fer res per recuperar el camí que els permet entrar en el món laboral fent el salt des dels cicles formatius i les pràctiques a les empreses col·laboradores.

Obrir portes

«Ara s’obren portes que abans estaven tancades» o «els límits els poses tu», són algunes de les manifestacions dels joves que han passat per aquesta experiència engrescadora. Lluïsa Gibert, la formadora amb més recorregut del projecte, va recordar Caballero com un dels motors del Pla i ella mateixa, al seu torn, va ser homenatjada pels companys i els alumnes per la seva dedicació. Jonathan Alexis i Sandra Felip, en la seva condició d’exalumnes, van parlar clar sobre la importància d’aquesta proposta que els va ajudar «a créixer com a persona» en un format de grups reduïts allunyats de la massificació de l’ESO. «Sempre es pot, sempre hi ha una segona oportunitat i hi ha algú que creu en tu», deia Sandra Felip al públic. Ambdós estan a punt d’acabar cicles formatius de grau superior.

Alumnes explicant la feina feta en el PTT. / Santi Coll

L’empresari i membre de Comerç Figueres Toni Moreno va reconèixer la vàlua dels estudiants en pràctiques, les seves ganes de progressar i el fet que aquest PPT i els seus participants «facin de Figueres una ciutat millor». En representació del Departament d’Educació, Montse Soberbio, coordinadora dels PFI de Catalunya, es va mostrar molt satisfeta pels resultats obtinguts pel PTT de Figueres: «Aquests esforços donen els seus fruits», referint-se a la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat a través d’un conveni per al qual va garantir-ne la continuïtat.

El director de l’Olivar Gran, Xavier Prats, va posar l’accent en la importància dels joves aprenents, «sense alumnes, el pla no tindria sentit», va afirmar abans de recomanar a tots ells «seguiu el camí que us marqui el vostre cor».

Anna Morillas, per la seva part, va elogiar la voluntat dels centenars de joves que van decidir abandonar els estudis abans d’hora i que, en el transcurs d’aquest quart de segle, «heu optat pel camí de tornar al món educatiu». «Gràcies a un recurs com el PTT i a la voluntat de l’Ajuntament i el Departament d’Educació, aquest conveni tindrà continuïtat per ajudar els joves, la població més vulnerable». El Pla ha format una fornada important de nous treballadors de sectors molt diversos. L’acte va acabar amb un berenar preparat pels mateixos alumnes.

La formadora Lluïsa Giber va ser homenatjada per professors i alumnes. / Santi Coll

Completament consolidat

El Pla de Transició al Treball és un projecte que va néixer amb l'objectiu d'atendre els joves que deixaven els instituts sense obtenir una titulació acadèmica. A hores d'ara el PTT està completament consolidat i ha esdevingut un referent i un recurs formatiu de qualitat, adaptant-se als canvis en el perfil del jovent que ho participa, als canvis en el sistema educatiu i a l'evolució social i tecnològica.

Durant aquests 25 anys hi han participat 750 alumnes. Des del 2020, quan aquests alumnes poden accedir a cicles formatius de grau mitjà, la inserció educativa se situa al voltant del 80% i la inserció laboral, que sol ser a temps parcial i complementada amb els estudis, està al voltant del 50%.

Gràcies al conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Figueres, el PTT ofereix un recurs de qualitat per ajudar aquests joves a entendre la importància d'aconseguir una formació pel seu futur laboral i socioeconòmic, a més d'assolir unes rutines i hàbits que fomenten la seva continuïtat educativa i/o laboral.

I ho fa amb una oferta professional diversa i polivalent, diversificada segons els interessos del jovent, les necessitats de l'entorn empresarial del territori, les instal·lacions i equipaments disponibles per a la formació.