Sis de cada deu professors denuncia agressions físiques o verbals per part d'alumnes

Sis de cada deu professors de centres públics afirma haver estat víctima d'algun tipus d'agressió verbal o física per part d'alumnes durant la seva carrera professional, segons una enquesta del sindicat majoritari del professorat, Ustec, que han contestat 10.414 docents.

L'enquesta s'ha fet arribar a 90.000 professionals, als quals s'ha preguntat sobre el grau de satisfacció amb la professió docent, amb dades que Ustec ha avançat aquest dijous, a manca de presentar l'informe exhaustiu en les setmanes vinents.

De les agressions denunciades, 4.839 (46,47%) van ser verbals, 1.479 (14,20%) físiques i altres 348 (3,34%) contra objectes, segons han denunciat els docents enquestats.

Quant a les agressions per part de les famílies, 3.100 (29,77%) professors afirmen haver-ne patit alguna al llarg de la seva carrera.

L'enquesta també revela que el 42,53% dels professors afirma que la càrrega mental és el factor més rellevant que fa que la seva professió sigui poc atractiva, el 24,33% diu que són els conflictes amb les persones i el 18,69 % la burocràcia.

Augment de casos

La portaveu d'Ustec, Iolanda Segura, ha denunciat a EFE que "cada vegada són més" els docents que s'estan dirigint al sindicat "a la recerca d'ajuda perquè han patit alguna agressió", que "han augmentat des de la pandèmia".

Des del sindicat s'orienta als docents víctimes d'agressions sobre com han d'actuar i, "sobretot en els casos d'agressions físiques, els aconsellem que denunciïn davant els Mossos d'Esquadra", la qual cosa "gairebé tots fan", ha dit Iolanda Segura.

"Demanem a la conselleria d'Educació que elabori un protocol d'actuació davant els casos d'agressió" perquè "ara, ni les direccions ni els propis agredits saben com actuar" i "no és tasca que ens correspongui com a sindicat", ha afegit la portaveu.

La conselleria "només actua després d'una agressió greu" i "després s'oblida", ha afirmat Iolanda Segura, que ha denunciat que a les agressions verbals per part d'alumnes a professors "no se'ls dona importància i es consideren coses de nens, quan és un fet greu".

"Si mirem cap a l'altre costat quan els alumnes agredeixen i no hi ha conseqüències, els estem traslladant el missatge que poden actuar d'aquesta manera i això no és educar en valors, com es pretén", ha assenyalat la portaveu.

Amb l'enquesta, Ustec pretén "visibilitzar el problema", la "falta d'actuació per part de la conselleria" i la conseqüent "desprotecció dels professors", ha afegit Segura.