El Servei Educatiu de l’Alt Empordà, dins el projecte Xarxa d’Escoles del Parc Natural del Cap de Creus, ha posat en marxa el Correcull, una iniciativa per fomentar el respecte i la bona relació amb el medi ambient. Aquesta és una pràctica cada cop més popular a Europa que consisteix a sortir a córrer i passejar per la natura i recollir les deixalles que es troben pel camí.

El Correcull forma part del programa pedagògic de les escoles de l’entorn del cap de Creus (Cadaqués, Colera, el Port de la Selva, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Roses i Vilajuïga). A més de les escoles, ara mateix l’Institut Illa de Rodes de Roses també ha posat en pràctica la iniciativa. Abans d’arribar a l’alumnat, el Correcull comença amb una formació per al professorat dels centres, que a posteriori treballen el respecte pel medi amb els alumnes a través d’unes jornades, en les que hi ha incloses activitats com la sortida ecologico-esportiva i un festival de clausura.

Com ens desgrana el professor d’educació física de cicles d’Esport de l’Institut Illa de Rodes de Roses, Toni Muné, «sempre s’intenta conservar el medi, es fan diverses campanyes i aquesta es basa en el plogging». En aquestes jornades, l’objectiu és conscienciar l’alumnat. «T’endús moltes sorpreses. Nosaltres vam fer la sortida de recol·lecta amb els nostres alumnes fa dues setmanes i amb la quantitat de residus que vam trobar, i que vam haver de deixar perquè no vam poder recollir-ho tot, veus que no hi ha aquest costum de recollir la brossa».

A més, denuncia que fins i tot van trobar llocs on la gent anava a abocar deixalles: «Eren zones d’alta concentració de brossa. Hi vam trobar restes de nevera, de cafetera, d’extintors... Això no ho porta el vent. Algú ho ha abocat intencionadament». En aquesta sortida, l’Institut Illa de Rodes va recollir 140 quilos de deixalles.

Toni Muné ha publicat Orientació en el Medi Natural (Cossetània), on reflexiona sobre la dificultat del jovent per a orientar-se. «És per manca de pràctica. És a dir, el jovent està enganxat a les xarxes, mira i observa, però no practica, i el secret de l’orientació és practicar. Tenen els coneixements, però la clau és portar-ho a la pràctica».

Diu també que amb aquesta atròfia del sentit de l’orientació també s’està perdent el coneixement de l’entorn natural amb el pas de les generacions. «Amb els temes d’excursionisme, a escala familiar, de centres excursionistes o d’anar a conèixer un lloc, les seves tradicions llegendes o què hi feia la gent allà hem perdut molt. Ara hem passat a anar un lloc, fer-nos la foto i publicar-la pels likes. Hi ha gent que s’equivoca i va a un lloc per aconseguir likes o perquè hi ha anat un altre. O corregim això o ens n’anem cap a una societat sense valors o interès per les coses».

Tot i això, destaca que la majoria de gent tracta la natura amb respecte, encara que normalment no se’n parli perquè qui fa les coses bé no deixa rastre. De fet, destaca que gràcies a la pandèmia, molta gent no ha pogut viatjar i ha descobert llocs i zones «precioses» a tocar del seu municipi. «Aquí a l’Alt Empordà tenim llocs preciosos. Si la gent ve a fer turisme serà per algun motiu, que ho troben interessant»

L’objectiu final d’aquesta campanya per a conscienciar els alumnes dels centres educatius és que el respecte pel medi ambient «acabi sent un hàbit i no unes jornades».

El «Plogging»: Una disciplina d’importació sueca

El Correcull es basa en el «Plogging», una disciplina ecològica i esportiva que consisteix a sortir a fer esport a la natura mentre es recullen les deixalles que es troben. L’ha impulsat com a activitat organitzada Erik Ahlström. Es fan sortides d’aquest tipus amb bicicleta, corrent, passejant, fent senderisme o bussejant i fent submarinisme. El terme sorgeix de la fusió de les paraules «jogging», que significa sortir a córrer en anglès, i «plocka upp», una expressió sueca que significa «recollir».