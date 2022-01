Les farmàcies han gestionat i fet 123.575 testos d'antígens a l'entorn escolar durant la primera setmana de curs (entre dilluns i diumenge). Una activitat que Salut qualifica d'"intensa" perquè en només set dies s'han prescrit tantes proves com en tot el primer trimestre de curs. De tots els testos fets, 6.400 han donat un resultat positiu, una xifra que representa el 5,18% de positivitat. Per fer front al programa, Salut ha distribuït aquest dilluns 200.000 unitats a les farmàcies per donar resposta a la demanda. El conseller Josep Maria Argimon ha constatat que han detectat una desacceleració en els contagis durant els darrers dies però demana "molta prudència" abans de confirmar si s'ha arribat al pic de la sisena onada.

Més de 1.500 persones confinades als centres educatius de l'Alt Empordà la primera setmana de tornada a l'escola El Departament de Salut fa una valoració "molt positiva" de la primera setmana d'aplicació del protocol del retorn a les aules després de les vacances de Nadal. Set dies d'activitat "intensa" perquè, segons ha remarcat el conseller de Salut, en només una setmana s'han prescrit i fet el mateix nombre d'antígens que durant tot el primer trimestre del curs. Al primer trimestre, Salut oferia els TAR escolars a les farmàcies a mestres de primària, infantil i educació infantil i, també, a l'alumnat d'ESO, batxillerat i formació professional. Aquest trimestre s'ha ampliat a l'alumnat de primària i d'educació especial a partir de sis anys. Argimon ha recordat que, tot i que les xifres no són ben bé comparables, sí que evidencia que la transmissió del virus en aquesta sisena onada s'ha traduït en una "allau" de contagis. En concret, entre dilluns 10 i diumenge 16 de gener, el sistema de salut i les oficines de farmàcia adherides han gestionat i fet 123.575 testos a l'entorn escolar. D'aquests, 6.400 han estat positius. Per fer front a la demanda de TAR supervisats i finançats que ha provocat escassetat en alguns establiments, Salut ha distribuït i entregat 200.000 unitats aquest dilluns. "Aquestes dades són coherents amb l'actual context epidemiològic", exposa Salut. El conseller ha subratllat que en els darrers dies s'ha detectat una desacceleració en el nombre de contagis però que és una tendència d'encara "pocs dies" i, per tant, encara cap esperar per confirmar que la sisena onada va a la baixa: "Prudència, molta prudència per veure si arribem o no al pic". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i Argimon han visitat aquest dilluns les instal·lacions de la farmacèutica Hipra d'Amer. Aragonès ha exposat que estan constantment avaluant la situació de la pandèmia i la idoneïtat de les restriccions per frenar la propagació de la Covid-19: "Les mesures que hem pres sabem que són contundents però no han de durar un dia més del necessari". En aquest sentit, ha emplaçat qualsevol decisió al marc de la comissió de seguiment i no ha anticipat previsions de suavitzar restriccions. Argimon també ha afirmat que ja ha transmès el consell científic assessor la petició perquè avaluï l'ús del passaport covid tenint en compte les característiques de la variant òmicron. La vacuna d'Hipra El president Pere Aragonès ha subratllat que la vacuna que està desenvolupant Hipra, que començarà aviat la tercera fase, serà "una vacuna catalana plenament europea" i que, segons les previsions, tindrà una "alta efectivitat". Per això, ha anunciat que el Govern "col·laborarà al màxim" perquè sigui un dels vaccins que s'administrin a Catalunya com a dosis de reforç. Si es compleixen els terminis, aquesta vacuna arribarà al mercat abans de l'estiu.