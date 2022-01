El Departament d'Educació declara un total de 1.577 persones confinades als centres educatius de l'Alt Empordà aquest divendres 14 de gener. No hi ha cap centre tancat i tan sols un grup està confinat. Es tracta de la Llar d'Infants Lilaina de Figueres, que té 34 persones confinades i ha declarat tres positius de coronavirus aquesta setmana. Cal tenir en compte que ara només es confinen el contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l'aula amb covid.

La primera setmana de la tornada a l'escola, a l'Alt Empordà no s'ha hagut de tancar cap centre escolar però es continua detectant un augment de casos de coronavirus cada dia. Aquest divendres, l'institut El Pedró de l'Escala és el centre que més persones confinades té (125); seguit de l'institut Castelló d'Empúries (105); i de diversos centres de Figueres: La Salle (96); l'escola Sant Pau (95); Josep Pallach (92); l'institut Joaquim Cusí (91); Cendrassos (89); l'Olivar Gran (64); el Ramon Muntaner (56); i el Deulofeu (51).

A Catalunya: 11.747 positius més acumulats, amb 11 grups confinats

Educació ha declarat 11.747 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 156.867. D'aquests, 130.867 són d'alumnes, 10.581 més que fa 24 hores; 25.936 de docents i personal d'administració i serveis (+1.163) i 64 de personal extern (+3). En paral·lel, es registren onze grups escolars confinats d'uns 72.000 totals, nou més que fa 24 hores, i 59.317 persones en quarantena (+5.916). D'aquestes, 52.632 són alumnes (+6.427), 6.663 docents o personal d'administració i serveis (-520) i 22 personal extern (+9).

En els darrers 10 dies s'han registrat 59.750 positius per Covid-19, dels quals 51.415 d'alumnes, 8.318 de docents i personal d'administració i serveis i 17 de personal extern.

Actualment, no hi ha cap centre tancat completament. D'altra banda, hi ha onze centres amb un grup confinat, el 0,22% d'un total de 5.107 centres.