Impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora és l’objectiu del Projecte Lecxit. L’Escola l’Esculapi i l’Escola Empúries de l’Escala se sumen als aproximadament 280 espais Lecxit que volen garantir un nivell de competència lectora adequat al desenvolupament educatiu i social a tot l’alumnat que finalitza primària. Les dues primeres escoles de l’Alt Empordà que impulsen el projecte, coordinades per la Fundació Pallach.

La unió intergeneracional, entre els nens i els voluntaris, crea un vincle al voltant de la lectura: «en què l’infant està en un ambient de confiança, agradable, on pot parlar i compartir amb la persona voluntària tot allò en què tingui interès per llegir» explica Fàtima Avilés, tècnica del programa Lecxit. Una trobada setmanal d’una hora on compartir i aprendre, com assegura Fàtima Avilés: «És com una extraescolar més, però de lectura. Igual que poden fer música, esports, arts o el que sigui, també poden fer una extraescolar de lectura on llegeixin per divertir-se, per jugar, per aprendre».

La Fundació Bofill va crear Lecxit el 2011 i des de llavors ha anat ampliant la xarxa d’espais per tot el territori català, i inclús a la resta d’Espanya. Lecxit sorgeix a Catalunya i es va començar a posicionar com un dels projectes estratègics de la Fundació. Un total d’aproximadament 280 espais, biblioteques, escoles i entitats socials, i més de 1.800 voluntaris que acompanyen individualment als infants. Per ser voluntari s’han de tenir ganes i interès en l’educació i la lectura, però no es requereix formació, encara que el projecte imparteix unes formacions als voluntaris que hi participen. «Nosaltres diguem que la persona voluntària regala el més regulat ara mateix, que és el temps, regala una hora a la setmana per acompanyar a aquest nen o nena agafant el rol de mentor o mentora» afegeix Fàtima Avilés.

La Fundació Josep Pallach ha aconseguit implantar Lecxit a les dues escoles públiques de l’Escala, que se sumen als 25 centres que coordinen al llarg de la província de Girona. «Primer parlem amb l’ajuntament del municipi per arribar a tots els centres, perquè s’ha de fer per a tothom» argumenta Josep Maria Soler de la Fundació Pallach. «Els destinataris d’aquest recurs són nens d’entre 8 i 10 anys que encara que sàpiguen llegir, el llibre els hi queda lluny i ho relacionen amb una obligació. Lecxit els ajuda a estimar la lectura i entendre que és útil per tots els àmbits de la vida» explica Josep Maria Soler. Les peculiaritats en què es diferencia el recurs Lecxit aplicat per la Fundació J. Pallach són que l’escola és l’espai on es realitzen les trobades setmanals, en parlar sempre amb l’ajuntament del municipi per arribar a tothom i el paper del referent de centre que s’encarrega de la gestió de la comunicació entre voluntaris i infants.

«Vaig veure que no es feia a cap centre de la comarca, i per això vaig posar interès per iniciar-ho a l’Alt Empordà» explica Margarita Vidal, coordinadora de Lecxit a les dues escoles de l’Escala, que fa d’enllaç entre els voluntaris i els infants. Margarita Vidal va impulsar el projecte a l’Escala aquest curs 2021-2022, perquè havia comprovat els bons resultats que té Lecxit en els nens i nenes. L’Escola l’Esculapi i l’Escola Empúries van tirar endavant quan se’ls hi va plantejar la proposta.

L’Escola Empúries, que va iniciar les sessions de Lecxit el darrer dimarts, valora positivament les trobades. «Tot el que sigui millorar el procés de lectura, sobretot en nens que no dominen massa bé la llengua, és important. Reben l’ajuda de persones natives per enriquir la lectura, però també la parla» explica Carme Pérez, directora de l’Escola Empúries de l’Escala.