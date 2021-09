Els grups escolars confinats per Covid-19 aquest inici de curs a l'Alt Empordà son quatre, de dos centres educatius de Figueres. Son els primers casos registrats a la comarca durant aquesta primera setmana del nou curs. No hi ha cap dels 127 centres educatius de la comarca confinats.

En total hi ha 111 persones confinades: 106 alumnes; i 5 docents. Tres grups corresponen a La Salle (87 persones confinades) i un grup a l'institut Cendrassos (24 persones confinades). S'han registrat vuit positius en els darrers deu dies.

A Catalunya, pugen a 62 els grups escolars confinats i hi ha 2.381 persones en quarantena

En total, a Catalunya, els grups escolars confinats per Covid-19 pugen a 62, 31 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Representen el 0,09% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 2.381 persones confinades, 738 més que en el darrer balanç: 2.235 alumnes, 145 docents i personal d'administració i serveis i 1 persona de personal extern. S'han registrat 918 positius els darrers dies, i ja se n'acumulen 3.691 en total, tots alumnes, docents o PAS. Hi ha 54 centres amb algun grup confinat, el 1,06% dels 5.105. Els centres afectats es troben en 21 comarques diferents. El Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental o el Gironès, són les que concentren un major nombre de grups en quarantena.