Com ja és habitual en aquestes dates pròximes a l’inici del curs escolar, els docents Joan Antoja i Anna Maria Matas han publicat per sisè any consecutiu el Calendari Escolar pels centres educatius de Figueres. «Té un format que anem conservant, però la part significativa són les diferents seccions que van canviant cada curs i que fan referència a la ciutat de Figueres», afirma Joan Antoja, il·lustrador del calendari.

Aquest curs les seccions que inclou són: Antigues fàbriques de la ciutat, Gegants de Figueres i Herbes i flors de l’entorn. «Mirem d’escollir temàtiques que tinguin un pes didàctic. Són seccions petites i molt sintètiques que busquen punxar la curiositat dels infants, i així poder-ho treballar després a l’aula», explica Antoja.

S’ha fet una selecció de dotze fàbriques antigues de Figueres d’inicis del segle XX, moltes de les quals ja desaparegudes, per tal de donar a conèixer el passat industrial de la ciutat. «Hi ha molts nens i nenes que desconeixen que hi hagués la fàbrica de gel o d’esclops, o potser ni saben què són, i això pot ser la introducció per parlar-ne», justifica l’il·lustrador.

En el mateix sentit s’encara la justificació de la secció de les Herbes i flors de l’entorn, en què moltes de les quals «les podem veure cada dia, però no sabem quines són». Es busca que la mainada pugui reconèixer les que hi ha a Figueres i els seus voltants, així com les seves característiques.

Els gegants de la capital de l’Alt Empordà són els altres protagonistes d’aquest calendari. A cada mes li correspon una d’aquestes figures festives i es presenten amb una fitxa que inclou una fotografia, el nom, l’autor, l’any que es va construir i la seva mida. S’hi poden trobar gegants tan coneguts i esperats com la Justa i en Janet, o la Gala i en Salvador Dalí... però també d’altres, com la Sydrak-Ester i en Aben Amar Mustafà, els popularment coneguts com a «gegants moros» i que fa un munt de temps que no desfilen. Són del segle XIX i actualment es troben sota la custòdia del Museu del Joguet de Figueres.

El calendari es pot descarregar en format digital a través de la web www.joanantoja.com.