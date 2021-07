L’Institut de Castelló d’Empúries va celebrar el divendres 9 la 6a fira d’intercanvi, donació i compravenda de llibres de text i material escolar de segona mà. L’objectiu principal d’aquesta activitat és facilitar a les famílies un espai per poder trobar aquells llibres que fan falta als seus fills per al pròxim curs, o senzillament poder oferir a altres persones material que ja no els cal. El material sobrer, si no es recollia el mateix dia, es repartirà a les entitats del municipi.