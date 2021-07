L'Institut de Castelló d'Empúries acull la 6a fira de llibres de text i material escolar de segona mà aquest divendres 9 de juliol, de 12 a 14 hores. El motiu de realitzar-se en un horari reduït és per facilitar que la gent es concentri a la mateixa hora. L’objectiu principal és facilitar a les famílies un espai per poder trobar el què els faci falta, o senzillament poder donar aquell material que ja no els cal.

Qui vulgui podrà intercanviar, donar, comprar i vendre llibres de text, bates, carpetes, motxilles, peces de roba esportiva, instruments musicals, etc. Tots els participants s’han de fer responsables de l’intercanvi, la donació i compravenda, així com de la qualitat del que portin.

L’any passat la fira no es va poder dur a terme arran de les mesures establertes per frenar el contagi de la Covid-19. Enguany, la fira es durà a terme al pati de l’institut per minimitzar els riscos. Malgrat es farà a l’aire lliure, serà necessari l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic per part de tots els participants, per a garantir la manipulació dels llibres i el material de la forma més segura possible.

El material sobrer, si no es recull el mateix dia, es repartirà a les entitats del municipi.

És una actuació organitzada conjuntament per l’Ajuntament, centres i AMPA.