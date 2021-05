Dos grups d’alumnes del Centre Escolar Empordà són finalistes del Creativation Challenge. La societat avança gràcies a les persones creatives que són capaces de fer-se noves preguntes i generar noves respostes que canvien l’statu quo. Per això, l’educació per la creativitat és una prioritat en l’educació secundària del Centre Escolar Empordà. Una persona creativa està oberta a l’experiència, és curiosa amb voluntat de saber, té capacitat analítica, és flexible, té una actitud aventurera i transgressora, assumeix riscos (no té por a equivocar-se), és persistent i té una motivació intrínseca per iniciar nous projectes.

El Centre Escolar Empordà vol alumnes així i treballa amb aquesta finalitat. Però, malauradament, una de les virtuts que anem perdent a mesura que ens fem grans és la curiositat i la voluntat de descobrir: la mirada, entesa com la manera com observem les situacions que vivim i que demanen la nostra resposta. Per això, un dels objectius que mou a l’assignatura de creativació en la secundària és, sobretot, recuperar aquesta mirada oberta i lliure, que és l’inici de qualsevol procés creatiu.

Ser creatiu no és fàcil, hi ha multitud de barreres que ens predisposen a no ser-ho: la societat, les rutines… que ens condicionen i ens porten a utilitzar prioritàriament el pensament lògic i racional. Ara bé, la creativitat té l’objectiu de donar respostes originals i diferents a situacions que demanen una actuació: una pregunta, un repte, un problema…

La matèria de creativació, tal i com es treballa en l’ESO, s’ocupa de fomentar l’actitud creativa i el nivell de creativitat dels alumnes de la manera més polièdrica possible, prenent consciència d’aquestes barreres i posant en pràctica estratègies que potenciïn la seva curiositat, els permetin trencar amb els estereotips i patrons mentals i desenvolupin la capacitat de veure més enllà del que tothom veu.

A partir d’aquí, es fan diferents activitats per potenciar dues de les habilitats fonamentals per a la generació d’idees (o respostes): la capacitat d’observació, que permet capturar conceptes, enriquir-se amb l’entorn, i fer-se preguntes, i la capacitat d’associació, que ajuda a connectar aquests conceptes d’una manera diferent i més lliure, trencant amb la rectitud del pensament lògic, per tal de generar-ne de nous.

Amb l’observació potenciem la curiositat per descobrir conceptes i amb la improvisació i altres tècniques fomentem la capacitat de connectar aquests conceptes, d’una manera ràpida i intuïtiva, per generar-ne de nous.

Paral·lelament a aquest aprenentatge troncal de l’actitud creativa també es fa un treball sistemàtic de posada en pràctica a partir del procés creatiu i les diferents fases que el componen.

Els grups seleccionats han estat: Macedònia de Talents (Àlex Laguna, Manuel Díaz, Abril Falcó, Aitana Castiglione i Mireia Carrasco, de 3r d’ESO) i Fruites del Bosc (Quim Saló, Ingrid Hopland, Yael Taub, Alexandra Gendrel, Lupe Vos i Mireia Parals, de 4t ESO).