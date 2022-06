Etalentum, empresa catalana de selecció de personal pionera en la incorporació del concepte de proximitat en la cerca de talent, ha invertit més de 500.000€ en la creació d'un robot basat en un sofisticat sistema d'Intel·ligència Artificial (IA) capaç de gestionar milions de dades amb molta rapidesa i reduint el risc dels descartaments automatitzats dels softwares Applicant Tracking System (ATS) del mercat.

Aquest know-how tecnològic, al costat del coneixement de l'àmbit local a través d'un equip expert repartit en 29 oficines en tot el territori espanyol, fa que etalentum tingui la capacitat de realitzar processos de selecció de personal molt eficaços, des del primer cribatge de currículums fins a l'entrevista final. Els processos varien d'unes empreses a unes altres, segons el seu segment d'activitat i la seva àrea geogràfica. “La selecció de personal és fonamental per a qualsevol organització, les persones són l'actiu més important de les empreses. En les seves primeres fases, el volum de candidatures fa necessària la utilització d'un sistema de reclutament que optimitzi la cerca, però de manera qualitativa, per després posar el focus en el coneixement d'un equip expert local que pugui trobar el millor candidat per a una posició especifica. La nostra proposta tecnològica i de negoci és actualment única en el mercat espanyol”, afirma Jaume Alemany, cofundador d’etalentum i Expansion Manager de la companyia.

SISTEMA 'ROBINSON'

El sistema ‘Robinson’ desenvolupat per etalentum és una eina capaç de gestionar, emmagatzemar, interpretar i donar resposta a una gran quantitat de contingut gràcies a una sofisticada combinació d'algorismes que apliquen Intel·ligència Artificial i sistema d'anàlisi del Big Data i Business Intelligence. Robinson extreu les competències més rellevants de cada candidat i etiqueta de manera individual cada oferta de treball, la qual cosa no poden fer amb el mateix nivell de precisió altres cercadors convencionals.

“En els últims anys, les persones que busquen ocupació pengen el tradicional currículum en plataformes i xarxes socials sense tenir en compte que són formats resumits, en arxius pdf, que no inclouen paraules clau, però sí gràfics i imatges, el que fa molt difícil que els programes no especialitzats puguin detectar les competències reals d'un candidat”, afirma David Boixader, cofundador d’etalentum i General Manager. “Per això hem invertit gairebé 2 anys de treball en la creació d'un recomanador intel·ligent autònom, que treballa d'una forma similar a la ment humana i capaç d'aconseguir òptims nivells de lectura i identificació. Hem creat una solució pensant en el punt de vista del candidat, però també posant el focus en la necessitat de l'empresa contractadora, a la qual els nostres consultors coneixen personalment perquè formen part del seu propi entorn”.

EXPERIÈNCIA D'ETALENTUM, REFERENT EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

La consultora, que cada any realitza més de 1.200 processos de selecció, disposa d'una plataforma de candidats pròpia formada actualment per més de 200.000 persones.

Etalentum, que l'any vinent compleix el seu desè aniversari i que centra la seva activitat en la selecció de càrrecs intermedis, directius i perfils altament especialitzats, compta amb un equip professional format per 70 persones de les quals més de la meitat són consultors de recursos humans. De capital cent per cent català, el grup preveu assolir en el 2022 una facturació de 4,1 milions d'euros registrant un creixement superior al 40% respecte l'any 2021. Entre els seus plans es troba l'expansió de la seva xarxa d'oficines amb l'obertura de 5 noves delegacions a Espanya abans de finalitzar 2022, per als propers 3 anys disposar de 60 oficines situades en ciutats de més de 150.000 habitants, en les quals hi hagi un teixit empresarial rellevant.