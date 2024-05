El Parlament tomba la regulació del lloguer de temporada amb el veto de Junts i l'abstenció del PSC

La Diputació Permanent ha tombat el decret del Govern per regular el lloguer de temporada pels vots en contra de, Junts, Vox, Cs i PPC i l'abstenció del PSC. Tot i que tots els grups han coincidit que hi ha un problema d'habitatge a Catalunya, només ERC, comuns i CUP s'han mostrat partidaris del decret de la consellera de Territori en funcions, Ester Capella.

La consellera ha defensat que sense la regulació es "garanteix l'especulació". Des del PSC i Junts han justificat la seva votació apuntant que el Govern no havia treballat el decret amb els actors afectats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat la posició dels socialistes ha advertit que la regulació de lloguer serà una "condició imprescindible" per un acord de govern.

La republicana ha assegurat que el Govern en funcions vol "evitar el frau de llei" i que hi hagi "espavilats de torn que s'escapoleixin de complir la llei". També "tapar forats" de la llei estatal d'habitatge. "No entrar a la regulació és garantir l'especulació", ha advertit a la resta de formacions polítiques i ha continuat assenyalant que en la "defensa" de l'habitatge "no es pot nedar i guardar la roba".

El PSC detecta falta de seguretat jurídica i efectivitat

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha començat reconeixent la "bona intenció" del decret atesa la problemàtica d'accés a l'habitatge i ha donat la raó a la consellera en què la llei d'habitatge espanyola té una "escletxa" que pot "generar" frau de llei. Tot i això, ha justificat l'abstenció dels socialistes perquè consideren que té dues "febleses". En primer lloc, la "seguretat jurídica". El PSC ha avisat que es pretenia modificar una llei estatal. I, en segon lloc, "l'efectivitat". "Si fem decrets i no poden ser efectius, no resolem els problemes", ha manifestat Romero.

Junts demana "consens"

Qui ha votat en contra és Junts. La portaveu Mònica Sales ha dit que cal regular els lloguers de temporada, "però no fer-ho així", ha matisat. "Cal implicar tots els actors", ha subratllat. "Aquesta norma es carrega tot el model de lloguer de temporada partint de la premissa que tots els contractes que es fan són un frau", ha expressat. I ha retret a l'executiu que "els ha faltat un procés d'escolta".

CUP i comuns, a favor

Per part dels republicans, Jordi Orobig, ha manifestat que la votació del decret ha estat la "síntesi" d'aquesta legislatura: "Hi ha un acord de facto entre Junts i PSC per impulsar unes polítiques que no tenen res a veure amb l'interès de la ciutadania". Orobig ha retret el "consens" amb el sector turístic que han demanat Sales i Romero. "Però amb la ciutadania qui hi pensa?", els ha etzibat. "L'actual regulació causa una problemàtica que necessita una reparació urgent que només pot venir via decret", ha assegurat.

A part d'ERC, el Govern només ha aconseguit els vots favorables de CUP i comuns. El portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, ha recriminat als socialistes i a Junts de voler arribar a un "consens" amb aquells que "s'estan lucrant gràcies a l'especulació". "Aquest decret no és la resposta ideal, però és un petit pas que podia tapar un forat", ha explicat. "Em fa vergonya ser en aquest Parlament i veure determinats discursos amb paraules boniques", ha etzibat Pellicer en la que ha estat la seva darrera intervenció com a diputat al Parlament. "Els hi estem traient privilegis a un sector que s'està lucrant, no trobarem mai consens", ha sentenciat.

La líder dels comuns també ha carregat contra el PSC advertint-los que la regulació dels lloguers de temporada serà una "condició imprescindible per arribar a qualsevol acord de govern a la pròxima legislatura". "Quin país normal es pot permetre tenir els joves sense emancipar-se?", ha preguntat a la resta de diputats. El sostre digne és el més elemental per poder accedir a altres drets i s'està vulnerant", ha continuat. Tot i reconèixer que el decret "no ho arregla tot", ha afirmat que era un "pas important".

Vox, Cs i PPC defensen la propietat privada

Vox, Ciutadans i PPC s'han mostrat en contra del decret i han defensat que no és compatible amb el dret a la propietat privada. El portaveu de Vox, Joan Garriga, ha assenyalat que és un "desastre per l'economia que no soluciona el problema d'habitatge". "Cal regular l'ús temporal dels immobles, però vostès ataquen sistemàticament la propietat privada i el sector turístic culpabilitzant-los de la manca d'habitatge i dels preus elevats", ha dit Garriga.

El representant de Cs, Carlos Carrizosa, ha lamentat que el "model" del Govern per fer front a la crisi d'habitatge sigui "interferir en el mercat". "Els més desafavorits han de fer un càsting per aconseguir un habitatge de lloguer, s'ha restringit l'oferta a causa de regular malament l'habitatge", ha dit.

Finalment, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha qualificat de "catastròfica" les polítiques d'habitatge del Govern. "Sempre s'ha provocat el contrari del que es volia", ha valorat. Ha comentat que estan "basades en més restriccions a la llibertat contractual i al dret a la propietat privada. Les restriccions acaben augmentant sempre el preu", ha dit.

Minut de silenci

Abans de començar el debat, els diputats han fet un minut de silenci per recordar l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol que va traspassar el passat 7 de maig. Tots els partits han tingut paraules de record per Rigol i alguns també han lamentat la mort de tres catalans en un tiroteig a l'Afganistan, així com l'assassinat de Toni Espadas, director d'una agència de viatges de Sabadell.