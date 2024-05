Figueres tramita en cinc mesos 38 llicències d'obra major, cinc més que en tot el 2023 i rècord de la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha tramitat en el que va d'any 38 llicències d'obra major a la ciutat. Aquesta dada és destacable, ja que són cinc més que en tot el 2023 i el que fa preveure un rècord a la ciutat. Des del consistori celebren aquesta xifra de noves sol·licituds i assenyalen que l'impacte que suposa és d'una inversió de 18,1 milions d'euros a la ciutat. A més, l'Ajuntament remarca que és destacable l'increment de llicències d'ampliació i nova construcció en centres comercials i la rehabilitació d'edificis històrics de la ciutat. A més, també recorda que des de 2014 no es demanaven permisos d'obra per fer habitatges plurifamiliars i aquest any se n'han sol·licitat per fer fins a 54 pisos, a més de dos edificis plurifamiliars.

Entre les rehabilitacions d'edificis emblemàtics, destaca, com va avançar l'EMPORDÀ, la de l'antiga Casa Macau, per part de l'empresa empordanesa Garcia de Pou, a la cruïlla de l'Avinguda Vilallonga amb Rubaudonadeu. Pel que fa a les superfícies comercials que s'amplien o se'n construeixen de noves, destaca el sector de Poblenou. En relació a permisos d’obra menor, s’han requerit fins a 257 llicències. Des de l’Ajuntament celebren aquest increment i assenyala que aquesta dada ha de servir per "seguir treballant per captar inversions".

Un dels objectius, assenyala l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, és millorar en l’agilitat i la tramitació administrativa per incentivar la inversió.