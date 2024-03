L’Ajuntament de Figueres ha acordat concedir la llicència municipal d’obra major per a la rehabilitació de la casa Macau, a l’avinguda Vilallonga, número 36. El projecte és promogut per l’empresa Garcia de Pou SA, propietària de l’immoble. No es tracta d’una obra qualsevol, ja que l’esmentada construcció forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, com una obra d’estil modernista de principi del segle XX.

La seva construcció va ser impulsada pels germans Frederic i Miquel Macau de Falgàs, empresaris del món de la fusta. La casa data de 1907 i va ser dissenyada per l’arquitecte Josep Azemar i Pont (Figueres, 1862 - Barcelona, 1914). En el seu moment, va crear una edificació plurifamiliar amb magatzems de grans dimensions de doble alçada en els baixos, amb dues plantes més d’alçada. La casa Macau va néixer a l’ombra de l’expansió urbana de la ciutat a llevant, a tocar l’espai logístic que havia generat l’arribada del ferrocarril el 1877. Azemar va ser l’autor de molts altres edificis singulars de Figueres, com ara la casa Cusí de la Rambla (1894), la casa Roger del carrer Monturiol (1895), l’antiga presó del carrer Sant Pau (1906), l’Escorxador Municipal (1904) i l’emblemàtica Casa de Puig (1898), on van néixer els germans Dalí. Pressupost d’1.394.000 euros El projecte de rehabilitació aprovat té un pressupost bàsic estimat d’1.394.000 euros i haurà de respectar tots els elements arquitectònics que fan singular l’edifici. A més de les zones comunes, a la part baixa, continuarà havent-hi dos locals comercials, també es mantindran els entresols. La primera planta tindrà dos habitatges i a la segona n’hi haurà quatre en format dúplex. També hi haurà un pati interior enjardinat. «Des de l’Ajuntament de Figueres valorem molt l’esforç de propietaris privats per restaurar i dignificar els edificis emblemàtics de la ciutat que son part de la nostra història. És molt important la preservació del patrimoni històric amb edificis d’ús civil. Figueres és un museu a l’aire lliure, amb edificis entre d’altres de Josep Azemar, Ricard Giralt Casadesús i Emili Blanch, entre molts d’altres, exemples respectivament del modernisme, art cívic i racionalisme. Des d’aquest punt de vista, les subvencions que dona l’Ajuntament, puntuen a l’alça aquells projectes que restauren edificis patrimonials, dignificant la nostra ciutat», segons Mariona Seguranyes, regidora de Patrimoni. Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ