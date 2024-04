Saps quants diners en metàl·lic pots dur i pots gastar si vas de viatge?

Ha passat Setmana Santa, però, cada vegada queda menys per iniciar les vacances d'estiu i si no, els viatges de cap de setmana. Si viatges per Espanya o a fora d'ella, saps quants diners en efectiu pots portar? Segur que no t'ho havies ni plantejat, oi? Doncs en aquest article t'explicaré els diners en efectiu que pots portar a sobre i quants en pots gastar.

En cas que, paguis amb targeta bancària, no tindràs cap problema. La veritat que, aquest mètode s'utilitza moltíssim i realment és molt eficaç. En un tres i no res ho tens pagat i no has d'estar comptant ni monedes ni bitllets i, menys el canvi. L'únic que has de vigilar és l'import que posen al TPV abans de fer el pagament; ja que, de vegades hi poden haver errors i després canviar-los pot arribar a ser difícil.

Tot i que, no ens enganyem, sempre va bé dur a sobre diners en efectiu. Per què, imagina que la targeta o el mòbil et deixa de funcionar, com pagaràs? De vegades l'electrònica falla i pot provocar-te més d'un problema i més, si estàs a l'estranger. Però, primer, quants diners puc portar a sobre? I quin import màxim puc pagar amb ells?

Els límits de l'Agència Tributària

Hisenda és la que delimita els límits dels diners en efectiu i ho fa per combatre el frau fiscal. En cas que no compleixis amb la normativa, immediatament, et posaran una multa que representaria un 35% del pagament il·legal que has efectuat. A part, et poden fer complir una pena que pot durar entre 30 i 90 dies de retirada dels diners en efectiu.

La llei antifrau va entrar en vigor l'any 2021 i aquests són els seus límits, segons el portal "Noticias Trabajo":

Els diners màxims que pots dur per viatges dins Espanya són 100.000 euros i, si viatges a l'estranger, la quantitat es redueix notòriament, baixant fins a arribar als 10.000 euros en efectiu.

Aquestes mesures es van prendre per tal de prevenir el blanqueig de capital i el finançament del terrorisme.

I si vull pagar en efectiu? Quin és el límit?

Segons el Banc d'Espanya, com a empresari o professional no es poden fer pagaments en efectius d'un import igual o superior a 1.000 euros o el contravalor en moneda estrangera. Si una de les dues parts és empresari o compra o paga com a professional un import superior en efectiu serà penat o sancionat.

Si ets una persona física que no actua com a empresari o professional i justifiques que no tens el domicili fiscal a Espanya, l'import en efectiu màxim que podràs fer serà de 10.000 euros.