Els càmpings catalans incrementen un 10% els visitants respecte al febrer de l'any passat

Els càmpings catalans van tancar febrer amb un increment d'un 10% dels visitants en comparació amb el mateix mes de 2023, fins als 66.071 usuaris, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Si la comparativa es fa amb el segon mes de l'any de 2019, la pujada és d'un 37,4%. El nombre de persones que es van allotjar en un alberg va augmentar un 43,3%, enfilant-se fins a les 29.679, sent la millor xifra d'un febrer de la sèrie històrica, amb les dades des del 2014, i en comparació amb fa dos anys, s'ha multiplicat per dos. Per contra, els apartaments turístics i de turisme rural van recular un 1,02% (35.421) i un 2,82% (27.827), respectivament.

Pel que fa a les pernoctacions, respecte a un any enrere, van augmentar un 85,94% als albergs, passant de 38.579 a 71.733 persones, també van créixer als càmpings gairebé un 32%, de 137.227 a 181.031; als apartaments turístics un 5,2%, de 175.895 a 185.093 i un 2,38% al turisme rural, de 59.711 a 61.130.

L'estada mitjana als pisos turístics va ser de 5,23 dies, per sobre de 4,92 de 2023. Per la seva part, als càmpings va ser de 2,74 dies, lleument superior els 2,29 de fa un any. Els hostes dels albergs van allotjar-se 2,42 dies, quan el 2023 va ser d'1,86, i els del turisme rural van registrar 2,20 dies, mentre que l'any passat va ser de 2,09.

Al conjunt de l'estat espanyol, les pernoctacions en allotjaments extrahotelers es van incrementar un 8,5% en comparació amb el mes de febrer de 2023, superant els 6,7 milions d'usuaris. A l'Estat, les pernoctacions van créixer als albergs un 39,2%, càmpings un 11,2% i als apartaments turístics un 6,7% i, en canvi, es van rebaixar al turisme rural un 5,1%.

L'estada mitjana per viatger a l'Estat va ser de 4,7 dies i l'índex de preus es va enfilar als apartaments turístics un 8,6%, al turisme rural un 4,5% i als càmpings un 2,1%.