Cada vegada són més els municipis que no disposen d'una oficina bancària. Al conjunt de Catalunya, en són 503. I a l'Alt Empordà, en són 44, el que es tradueix com gairebé el 65% de les localitats de la comarca. És per aquest motiu que el Departament d'Economia i Hisenda ha impulsat un projecte per posar fi a aquesta problemàtica i "garantir la inclusió financera". Es tracta de la creació d'oficines bancàries mòbils que recorreran les diverses poblacions que no tenen una sucursal. Un innovador servei que ara la Generalitat de Catalunya ha adjudicat.

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer els resultats. S'han adjudicat a dues entitats financeres: CaixaBank i Caixa Enginyers. La primera portarà l'atenció personalitzada a 503 municipis d'arreu de Catalunya (distribuïts en 41 comarques) i la segona, a 313 municipis (de 24 comarques diferents). Però, quan es posarà en funcionament el servei? Segons les ofertes presentades per les entitats, les oficines mòbils de Caixa Enginyers iniciaran el servei en un termini màxim d'entre sis i nou mesos, en funció del lot. Les de CaixaBank ho faran en nou mesos com a màxim. A l'Alt Empordà, la iniciativa beneficiarà 26.491 habitants de 44 municipis. Són els següents: Una oficina bancària mòbil donarà servei a 44 municipis de l'Alt Empordà que no tenen sucursal Com seran les oficines mòbils? L'oficina bancària mòbil es planteja com un vehicle que portarà incorporat un caixer automàtic, i serà gestionada per un mínim de dues persones: un tècnic bancari i un vigilant/xòfer. D'aquesta manera, es vol oferir una "atenció personalitzada per retirar diners i ingressar-ne". Així mateix, el servei també permetrà domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris, i consultar moviments i saldos, entre altres. L'oficina itinerant farà parada dos cops al mes a cadascuna de les poblacions. Als municipis de fins a 250 habitants, s'hi estarà un mínim de 30 minuts, mentre que als de més de 250, almenys s'hi estarà una hora.