Truck Parking Network, líder europeu en el sector d'infraestructures d'aparcament segurs per a vehicles pesants, ha anunciat la seva expansió als mercats holandès, italià i eslovè, amb l'objectiu d'ampliar els serveis i l'abast geogràfic. La societat està participada per l'empresa Grup Padrosa de Figueres i Llers i el fons gestor d’infraestructures TIIC.

En una adquisició estratègica, Truck Parking Network ha aconseguit una propietat a Moerdijk (Països Baixos), situada a l'intercanviador A16 i A17, que uneix els ports de Rotterdam i Anvers. Aquesta adquisició marca l'entrada de la companyia al mercat holandès d'aparcament de camions segur. Actualment, amb 100 places, el lloc d'aparcament està previst que experimenti millores importants en seguretat i serveis en els pròxims mesos. L'ambiciós projecte d'aparcament de camions segur inclou el desenvolupament de més de 30.000 metres quadrats de terreny, ampliant la capacitat d'aparcament a més de 300 places. S'oferiran serveis addicionals com el rentatge de camions, la infraestructura d'energia verda, l'hotel i les instal·lacions sanitàries.

A més de l'adquisició dels Països Baixos, Truck Parking Network confirma l'adquisició de tres emplaçaments més: dos a Itàlia i un a Eslovènia. Està previst que aquests nous desenvolupaments comencin als primers mesos de 2024. La presència de la companyia ara abasta cinc països amb 3 llocs operatius: Espanya (Llers), França (Calais) i Holanda (Moerdijk); i 3 llocs més en desenvolupament: Itàlia (2 llocs) i Eslovènia (1 lloc).

Assolint objectius

El president de TPN, Pere Padrosa, ha expressat la "satisfacció d'aconseguir l'objectiu que ens vam proposar de crear una xarxa de suport per al benestar dels conductors i els objectius de sostenibilitat. Quan estigui acabat, pretenem reduir costos en el sector del transport mitjançant la millora de l'eficiència que aportarà la infraestructura".

De cara al futur, Truck Parking Network està treballant activament per formalitzar l'adquisició de quatre llocs addicionals per complementar l'actual xarxa SSTPA. Aquests moviments estratègics posen de manifest el compromís de la companyia per revolucionar les infraestructures d'aparcament segurs per a vehicles pesants a tot Europa, oferint serveis integrals i eficients al sector logístic alhora que dignifica les condicions laborals dels conductors, promou la digitalització i permet l'accés a l'energia verda.