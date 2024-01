El Grup Padrosa, empresa figuerenca nascuda el 1923, amb seu a Hostalets de Llers, ha tancat el darrer exercici amb la celebració del seu «primer centenari». Durant tot l’any, ha organitzat activitats diverses relacionades amb el transport i les seves ramificacions, incloent-hi l’edició de dos llibres, una exposició en el Museu de la Tècnica de l'Empordà i una destacada jornada de logística que va posar èmfasi en les perspectives de futur d’aquest sector a la comarca.

Un cop superat aquest 2023 especial, el grup empresarial focalitza la seva atenció ens els projectes que té damunt la taula per encarar el seu segon centenari. El més ambiciós de tots es va presentar el juliol de 2022, quan es va donar a conèixer que el Grup Padrosa i el fons gestor d’infraestructures TIIC s’havien associat per desenvolupar la primera plataforma paneuropea d’àrees d’estacionament segures per a vehicles pesants (SSTPAs). Al setembre següent es va tancar l’adquisicio de l’aparcament C4t Calais. Les dues companyies van ressaltar la seva aposta «per una solució de mobilitat sostenible que minimitzi el trànsit i contribueixi a reduir la petjada de carboni». Això implicava el disseny, la construcció, el finançament i el manteniment de la primera fase del projecte, que té com a objectiu construir 17 aparcaments de camions en sis països europeus (França, Itàlia, Àustria, Eslovènia, Alemanya i Benelux), amb una inversió de 240 MEUR.

Quarta generació

Pere Padrosa Sayeras, responsable del projecte i representant de la quarta generació de l’empresa, explica que «el pla segueix el seu curs amb els objectius marcats en aquesta primera fase. L’aparcament del Pas-de-Calais, a França, ja és operatiu, amb més de 300 places. Vam confirmar les incorporacions d’un equipament als Països Baixos, de cent places, amb l’adquisició d’uns terrenys de 30.000 m2, i també dos més a Itàlia i Eslovènia. Actualment estem treballant en la incorporació de quatre actius més entre Itàlia, França i Alemània».

El projecte global preveu posar en servei 46 aparcaments de camions repartits en 17 països. Aquesta iniciativa contribuirà a la transició ecològica i la transformació digital, mitjançant el desenvolupament d’una xarxa d’infraestructura de càrrega juntament amb activitats logístiques per a industrialitzar el sector del transport per carretera.

Reconeixement de la Cambra

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va lliurar la setmana passada al Grup Padrosa el guardó que distingeix l’empresa com a Establiment Històric de la demarcació de Girona. Al mateix temps, l’alcalde de Figueres i diputat provincial, Jordi Masquef, va oferir un diploma de reconeixement al Grup en presència de Pere Padrosa Pierre, Anna Sayeras Quera i Pere Padrosa Sayeras, juntament amb altres persones de l’empresa i de la Cambra.