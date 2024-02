El president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra, va aprofitar la recent Nit del Turisme per a reclamar «més inversions públiques de la Generalitat a l’Alt Empordà», després de constatar que «som una comarca de 68 municipis on només hi ha una inversió en marxa, la comissaria dels Mossos de la Jonquera». També va demanar més finançament per a l’Hospital de Figueres, d’àmbit comarcal i va recordar que, «fa més de vint anys, es va obrir el debat sobre la conveniència d’un transvasament d’aigua des del riu Roine. Ja aleshores, l’ACA va començar a treballar en un projecte de dessaladora per a la Costa Brava nord que mai s’ha fet realitat». També va referir-se al desaprofitament de les oportunitats que ofereix el tren d’alta velocitat, tot reclamant l’allargament de la C-31, «una carretera que fa anys que hauria d’haver arribat a l’estació internacional de l’AVE de Figueres-Vilafant i que està pendent».

Les dades des de la covid validen el rumb desestacional del nou turisme La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, va entomar les reclamacions, explicant les actuacions del Govern en el territori, tot referint-se a la «resiliència del sector després d'un present extremadament dur, amb una covid que ha obligat a transformar-lo» i als tretze milions d'euros que des de Madrid estan destinats a l'Alt Empordà: «Ajuntaments, alcaldes, Consell Comarcal hauran de fer un esforç per tal que tots aquests diners s'acabin executant». «El sector té un model a seguir, el Compromís nacional per a un turisme responsable», va afirmar. Per un turisme «sostenible i responsable» L'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, va apuntar que «el repte de la comarca implica cosir el turisme empordanès. Els alcaldes tenim un defecte, tenim tendència a mirar-nos el melic i pensar només en el turisme local». Amb aquest argument, va plantejar a tots els assistents una qüestió fonamental: «Quan parlem de turisme empordanès, parlem de l'Alt, del Baix o poden ser tots dos?». Martínez va apostar per un turisme «sostenible i responsable per assegurar que aquesta terra continuï sent un lloc de descobriment i admiració per a les generacions futures». Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava i alcalde de Figueres, va reconèixer explícitament «la feina dels professionals de l'hostaleria de la comarca». Masquef va destacar els 28 milions de pernoctacions a la demarcació el 2023, amb un increment anual favorable del 4,5%. «Volem i necessitem tenir productes turístics de qualitat per a oferir experiències a tota la gent que ens visita», afirma.