La cinquena jornada d’anàlisi i reflexió sobre el sector turístic, organitzada per l’Associació d’Hostaleria de l'Alt Empordà en el marc de la Nit del Turisme, va tenir com a eix principal la idea d’un «Empordà, tot l’any». La trobada, celebrada en el Teatre Municipal de Roses, ha aplegat representants de tots els sectors implicats en «aquest important i imprescindible motor de l’economia empordanesa», segons el president de l’entitat organitzadora, l’empresari Miquel Gotanegra.

Durant l’acte, es van donar a conèixer dades i iniciatives que consoliden la tendència detectada des de l’aparició de la covid cap a una desestacionalització turística que aporta una creixent presència de clients durant la primavera i la tardor. També va voleiar sobre les diferents intervencions l’efecte que està tenint el canvi climàtic en les estades turístiques, més enllà de l’evident preocupació per la pertinaç sequera que amenaça la temporada que està a punt de començar.

Taula rodona

Per analitzar la situació i els reptes de present i futur, l’Associació va convocar una taula amb tres ponents de pes, moderada per Marc Grijalvo, doctor en Turisme, Dret i Empresa i professor de la UdG, i directiu de Bimconsultors. Els ponents van ser Mateu Casañas, cuiner i copropietari dels restaurants Compartir i Disfrutar, Premi Nacional de Gastronomia; Roser Prats, especialista en l’àrea d’Hotels & Tourism de Caixabank, i Pau Calero, gerent de l’empresa SK Kayak.

L’obertura de l’acte va anar a càrrec de Fèlix Llorens, primer tinent d’alcalde i regidor de Turisme de Roses, el qual va agrair als organitzadors haver escollit el municipi per al qual «aquest és el principal sector econòmic» d’«una destinació que és la segona de la Costa Brava i la primera de l’Empordà». Per obrir el foc de reflexió de la trobada, va posar èmfasi en el fet que tots plegats no afrontem encara amb prou empenta «quin model de país volem».

Per a Mateu Casañas «existeix un caldo de cultiu» que apropa noves tendències de renovació, per a les quals «som molts els que remem en aquest sentit». El cuiner rosinc considera que «hem de ser valents i assumir riscos, només així podrem anar més enllà», deixant clar que «no cal buscar solucions amb les mateixes eines de sempre». Uns riscos que amb els seus socis, Eduard Xatruch i Oriol Castro, van assumir quan van deixar elBulli després del seu tancament «per obrir el Compartir de Cadaqués els dotze mesos de l’any».

Empordà tot l'any

Per Pau Calero, «la clau està a intentar donar el millor de nosaltres. Tenim infraestructures aquí que ens permeten fer realitat l’Empordà tot l’any». També comparteix el fet que «venim d’una manera de fer que s’haurà de canviar». Sobre la realitat climàtica del present i les perspectives de futur, Pau Calero alerta que «el concepte d’allò que tenim és molt fràgil» i albira que ens haurem d’enfrontar «a coses que ens hauran de fer decidir què volem. Si fem merèixer el territori, el farem durar tant com vulguem». Per aquest impulsor de la navegació en caiac i activista de la protecció de l’entorn, l’Empordà té prou actius per a liderar el sector turístic del segle XXI, sobretot si sap aprofitar aspectes «que demostrin que som diferents» aprofitant «les experiències» que es poden fer viure als visitants, i posa com a exemple la trobada que va tenir amb Quim Masferrer per a l’exitós programa El Foraster de TV3, i en el qual «tot i estar preparat» amb productes i temes «el més important va ser gaudir del silenci».

Amb dades objectives aportades des dels centres d’estudis de Caixabank, Roser Prats va dibuixar un present d’afluència turística marcat «per la tendència a pujar des de la covid», destacant, sobretot, «pics importants fora de temporada alta, a la tardor i la primavera» amb un augment del 42%. Prats va destacar que aquesta situació era «fruit de l’esforç» de les empreses que aporten serveis fora de la temporada alta.

«Una carrera profunda»

Esperonats per les intervencions de Marc Grijalvo, els ponents van posar en relleu la importància de l’oferta patrimonial, natural, cultural i gastronòmica de l’Empordà per a poder ser una destinació oberta els dotze mesos de l’any. Grijalvo va advertir, però, que «es tracta d’una carrera més profunda, ja no és un esprint de només dos mesos».

Pau Calero adverteix que no n’hi ha prou amb el fet d’organitzar activitats: «La gent vol descobrir què ens fa especials, quins valors tenim i poder explicar-ho» quan torna a casa. «En l’àmbit d’enoturisme som tremendos», afegeix, i per això aposta, com a exemple, «en treballar en tastos singulars amb gent singular», com quan va acompanyar uns turistes del nord d’Europa i en beure un vi del celler Espelt «van poder parlar directament amb l’Anna Espelt per telèfon per comentar-ho».

Casañas confirma plenament aquesta «importància del valor diferencial. No ens ha de fer por afrontar projectes ambiciosos. La gent que ens visita a la primavera i la tardor ve disposada a pagar-los».

Els efectes del canvi climàtic fan preveure una baixada de visites en plena etapa canicular. Les dades de Caixabank, aportades per Roser Prats amb una comparativa 2019-2023, detecten «un augment de la despesa més gran en els destins amb temperatures més moderades», un fet constatat «en les tendències observades en països veïns». Prats remarca que «el sector turístic està molt sensibilitzat des de fa temps pel canvi climàtic», havent tirat endavant iniciatives i millores per a combatre’l. Marc Grijalvo conclou que el repte també és «saber quins turistes volem».

Increment des dels Estats Units

Segons les dades de Caixabank, la despesa turística estrangera a l’Alt Empordà suposa el 39,8% del total de la despesa feta a la comarca amb targeta de crèdit. De molt, els clients francesos ocupen la primera posició (74%), amb un increment interanual del 23,1%, amb els altres a molta distància: Alemanya (5,9%), Països Baixos (4,3%), Bèlgica (4,2%), Suïssa i Regne Unit (1,6%). Roser Prats destaca, però, el fort increment interanual dels visitants dels Estats Units, d’un 25% que, encara que només representi una despesa de l’1,2%, tenen una capacitat econòmica molt alta, una circumstància que lliga plenament amb les afirmacions dels ponents respecte de la recerca de «valor afegit» i ben pagat per a les experiències especials que pot oferir l’Empordà.

Reconeixements per a Jaume Subirós, Sión Oliva, Josep Moyano, Mateu Casañas i Paco Pérez

La Nit del Turisme organitzada per l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà (AHAE) va tenir el seu punt àlgid en el capítol de reconeixements de l’entitat cap a personatges destacats de la cuina comarcal i nacional. El públic assistent a l’acte celebrat en el Teatre Municipal de Roses va aplaudir llargament els diferents guardons d’aquest 2024. Primer va ser el torn del nomenament de socis d’honor del col·lectiu La Cuina del Vent amb la imposició de dues jaquetes especials de xef al rosinc Mateu Casañas –copropietari juntament amb Eduard Xatruch i Oriol Castro dels restaurants Compartir (Cadaqués) i Disfrutar (Barcelona)–, i el llançanenc Paco Pérez, copropietari del Miramar (Llançà) amb Montse Serra. Com que Pérez era a Màlaga participant en un altre acte, el seu fill Guillem Pérez Serra va ser l’encarregat de rebre la distinció de mans de Pep Piarnau Amiel i Gregory Abella, president i vicepresident de La Cuina del Vent, juntament amb la resta de cuiners del col·lectiu i de Miquel Gotanegra, president de l’AHAE.

Posteriorment, es van lliurar els premis anuals de la Nit del Turisme, amb tres guardonats amb una llarga trajectòria professional al darrere. Sión Oliva Algans, impulsora del restaurant Cal Sagristà de Peralada, va emocionar el públic quan va expressar un sentit «gràcies!» en el moment de rebre el premi Lluís Fernández Soler, dedicat a l’expresident de l’Associació. El Tramuntana d’Honor va ser per a l’empresari rosinc Josep Moyano Izquierdo, propietari del Grup Prestige Hotels. Va reclamar més formació professional per als treballadors del sector i va arrencar somriures amb un expressiu «ja era hora» en referir-se al premi. Finalment, Jaume Subirós, propietari del Motel Empordà i de l’Amadrava Park, va rebre un llarg aplaudiment pel premi gastronòmic que porta el nom de Xavier Sagristà. L’acte festiu es va cloure amb l’actuació musical d’Emma Yuzz i un aperitiu de la Cuina del Vent servit per la Fundació Altem.