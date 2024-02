Milers de pagesos amb més de 2.000 de tractors, segons les xifres d’Unió de Pagesos, ja són a Barcelona per protestar a la ciutat contra la burocràcia, els elevats costos de producció o la competència deslleial d’altres països. Les marxes lentes que aquest matí han sortit de diversos punts d’arreu de Catalunya han començat a arribar a la capital catalana cap a les dues del migdia per l’Avinguda Meridiana i la Diagonal. La més àmplia és la marxa de Ponent, amb un miler de participants, segons Asaja. Els pagesos tenen previst aparcar centenars de tractors a la Diagonal i la Gran Via i anar a peu cap a la representació de la Comissió Europea, la delegació del govern espanyol i el Palau de la Generalitat.