Amazon busca 600 persones per treballar com a operaris de logística al complex de la multinacional al Far d'Empordà. A través de l'empresa de recursos humans Adecco, Amazon ha llençat una oferta per cobrir llocs de treball a les instal·lacions. Entre les funcions, hi ha la recepció de productes, registre de dades al sistema informàtic, ubicació i recollida de productes o empaquetat.

L'empresa valorarà experiència prèvia en el sector de la logística i ofereix jornades completes de dilluns a divendres en torns rotatius a 9,40 euros bruts l'hora. A més, la companyia ofereix un autobús públic a tots els torns d'entrada i sortida amb 15 minuts de marge. El complex logístic d'Amazon al Far d'Empordà va obrir les portes el passat 17 d'abril. A principis de maig el nou centre d'operacions ja comptava amb més de 900 treballadors fixos. La intenció de la multinacional és arribar als 1.500 empleats fixos en els pròxims tres anys. En total, a la nova planta d'Amazon, hi ha fins a 60 perfils professionals diferents. El treball que predomina és el de mosso de magatzem. Així realitza Amazon el procés de selecció de Mossos de magatzem a Figueres El nou centre d'operacions del gegant del comerç electrònic al Far d'Empordà té una superfície total de més de 150.000 metres quadrats, tenint en compte les seves tres plantes. Cada pis equival a la superfície que sumen 22 camps de futbol, és a dir, en total, ocupa el mateix espai que 66 camps de futbol. El complex és el primer centre logístic de primera milla robotitzat d'Amazon inaugurat a Europa el 2023. Els accessos al Logis Empordà posen en dubte la capacitat d’absorbir trànsit Les instal·lacions compten amb una superfície robotitzada de 102.000 metres quadrats amb robots paletitzadores, que agrupa palets eliminant la necessitat d'aixecar les càrregues manualment, o vehicles de guiat automàtic, que transporten articles de manera autònoma a la superfície del centre.