La Traca, companyia catalana líder en pirotècnia, té un alt compromís amb la societat i amb el medi ambient. Pel que fa a la societat, el 55% dels productes del seu catàleg són tipificats de baixa sonoritat, per respectar a les persones amb sensibilitat auditiva i també als animals (pet friendly). Per altra banda, l’empresa està duent accions de sostenibilitat per reduir l’impacte medi ambiental: el 50% dels productes de catàleg no contenen plàstic i el 60% utilitza cartró reciclat.

La Traca ha volgut també col·laborar en aquesta campanya amb els més petits. Enguany comprant un Lot Revetlla de Sant Joan, 4 euros de la compra es destinaran directament a l'ONG Pallapupas, i com a agraïment per la contribució, regalaran als clients un nas de pallasso. Pallapupas és una reconeguda ONG que treballa per aportar alegria i suport emocional a pacients, especialment a nens, adolescents i persones grans hospitalitzades o en situació vulnerable. Set nous punts de venda La Traca, empresa familiar nascuda a Palau-Solità i Plegamans fa 40 anys, ha anunciat l'obertura de set botigues a Catalunya durant el mes de juny i en motiu de la revetlla de Sant Joan. Les noves botigues proporcionaran una experiència de compra única als amants dels focs artificials. Els clients podran gaudir d'un assessorament professional i personalitzat per part de l'equip de La Traca, que estarà encantat d'oferir consells sobre els millors productes i com fer-ne un ús responsable perquè la celebració d’aquesta revetlla sigui inoblidable. La cadena catalana compta amb una àmplia experiència en la indústria de la pirotècnia i ofereix una extensa gamma de productes de qualitat que compleixen tots els requisits de seguretat establerts. La Traca disposa d'un ampli catàleg per satisfer les necessitats de tots els clients, disponible també online www.latraca.cat que permet descobrir i conèixer més còmodament els productes i fer reserves anticipades.