Catalunya va rebre 1,5 milions de turistes estrangers durant l'abril, un 33% més que el mateix període de l'any passat, però un 8% per sota dels registres del 2019, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el quart mes de l'any, coincidint amb la Setmana Santa, Catalunya es va situar com a destí preferit a l'Estat pels visitants estrangers, amb una quota del 21,3% del total. És a dir, dos de cada deu turistes estrangers que van visitar Espanya ho van fer a Catalunya. Cada turista va gastar al voltant de 213 euros cada dia, un 9,7% més que fa un any; i la durada mitjana dels viatges va ser de 5 dies.

En l'acumulat fins a l'abril, Catalunya ha rebut 4.288.697 turistes estrangers, un 12% menys que el 2019, quan durant els primers quatre mesos de l'any van arribar 4.892.918 visitants internacionals. En comparació amb fa un any, la xifra s'ha disparat un 45,4%. En canvi, les dades de despesa mitjana per persona sí que han superat els registres prepandèmia. A l'abril, cada turista va gastar 1.055 euros durant la seva estada a Catalunya, mentre que fa tres anys la xifra se situava al voltant dels 984 euros. Cal tenir en compte, però, la inflació. La despesa mitjana per dia va ser 15 euros superior a la del 2019 (198 euros, fa tres anys). Pel que fa al conjunt de l'Estat, durant l'abril van arribar 7,2 milions de turistes internacionals, un 18,5% més que fa un any i un 1,2% més que el 2019, abans de la pandèmia. A banda de Catalunya, els destins més visitats van ser les Balears (16,3% del total) i les Canàries (16% del total). La despesa total dels turistes internacionals va ser de 8.480 milions, un 22,7% més que fa un any i un 20,1% per sobre del mateix mes del 2019.