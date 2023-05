Ja ha passat l'època en què es comprava un cotxe al concessionari, es pagava completament i el tenies durant dues dècades. La mobilitat està canviant i les ciutats ho fan amb ella, de manera que els compradors tenen necessitats diferents. Per això apareixen noves formes, més accessibles i flexibles, de comprar un cotxe. Una de les últimes, i de les que més interès suscita, és SEAT Flex.

SEAT Flex, una compra flexible i accessible

SEAT Flex és una forma nova de finançar la compra d'un cotxe amb què tindràs la possibilitat de conduir el cotxe que vulguis. A més, ho faràs amb total tranquil·litat, ja que es pot triar la durada del contracte. La quota mensual és molt competitiva (s'adapta a les teves possibilitats) i inclou la garantia i les despeses de manteniment. No és un lloguer, sinó que aquí la propietat del vehicle sempre és del conductor, a diferència del que passa en altres opcions com el rènting.

A més de la durada del contracte, que va des d'un fins a cinc anys, també pots decidir si dones una entrada (les quotes seran més baixes), o no, i pagar una mica més cada mes. El mateix passa amb el quilometratge. Cada conductor té unes necessitats, per la qual cosa és possible triar una quantitat que va des dels 10.000 fins als 40.000 quilòmetres anuals.

Hi ha l'opció de contractar també l'assegurança i, com que el propietari del cotxe és el client, quan acaba el contracte decideix què en vol fer. Se'l pot quedar, aportant la quantitat que encara queda per pagar, tornar-lo o canviar-lo per un altre vehicle nou.

Una situació de canvi en què no és fàcil triar un vehicle

En el moment actual, escollir el millor vehicle i la millor motorització és, per a la majoria, una decisió complicada. Des de SEAT insten els compradors a pensar en les necessitats actuals a l'hora de comprar un cotxe, perquè aquestes canvien. Avui podem viure d'una manera, però demà això pot fer un tomb per moltes raons.

És probable que ara et vagi bé un SEAT Ibiza, imbatible a la ciutat, però si la família creix pots necessitar un Ateca, un SUV familiar on encabir el cotxet i posar la cadireta del nadó és més senzill. També pots traslladar-te de la ciutat a un poble, o és possible que siguis un aficionat al motor al qui agrada provar les novetats, cosa que podràs fer gràcies a aquesta modalitat de compra.

Finançament a mida

Amb SEAT Flex, un SEAT Ibiza pot ser teu per 230 euros al mes en 60 terminis i sense necessitat d'abonar una entrada. En acabar aquests cinc anys el pots canviar, tornar-lo o quedar-te’l pagant una quota final de 8.587,14 €, si hem optat per un contracte de 10 000 quilòmetres anuals.

En el cas de l'Arona, el pots conduir en les mateixes condicions per 270 euros al mes i pagant una quota final de 12.213,68 €. Si necessites un cotxe més gran tenim el SEAT Ateca, amb què pagaries 345 euros mensuals amb una quota final de 15 223,21 €. A més, aquest mes de maig, si tries el model Ateca, serà teu sense esperes, ja que està disponible amb lliurament immediat.

SEAT Flex és sens dubte una forma senzilla de gaudir d'un cotxe nou, tot de manera molt senzilla, sense preocupacions ni lligams de cap tipus. ¿A què esperes per tenir el cotxe que vols?