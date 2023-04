L'Escala ha fregat el ple absolut aquest cap de setmana de Setmana Santa, superant les expectatives del sector. Els dies festius s'ha arribat a un 99% d'ocupació, quan una setmana abans s'havia fet una previsió que rondava el 77%. Els dies laborables precisament s'ha arribat a un 77%, quan les previsions eren del 55%. D'aquesta manera, la Setmana Santa s'ha tancat 22 punts percentuals per sobre del previst i amb un bon balanç.

També a les oficines de Turisme s'ha registrat un increment d'activitat aquest cap de setmana respecte el mateix període de l'any passat, amb un 37,74% més de persones ateses.

Durant aquests dies hi ha hagut diverses activitats amb una gran afluència de públic, com han estat el Via Crucis Vivent o la Santa Gresca, amb un concert del festival Ítaca que va reunir milers de persones per veure Lildami i Julieta a la platja de Riells. També han coincidit dos esdeveniments esportius de primer ordre, com han estat el campionat d'Espanya de vela infantil de la classe Optimist o el MIC de futbol, que per primer cop tenia les semifinals dels alevins a l'Escala i retransmeses en directe per Gol TV.

També les rutes guiades del Museu de l'Escala (Barri Vell, Víctor Català i taller de barquetes de suro) han superat les expectatives i han penjat el cartell de complert en tots els casos, cosa que fa plantejar la possibilitat d'incrementar el nombre de cara a futures edicions.

"Aquest tret de sortida de la temporada turística i les previsions de reserves actuals de cares a l'estiu, fan preveure una bona temporada pel que fa al nombre de visitants al municipi", remarca la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja, la qual considera "molt positiu que s'hagin superat les expectatives i l'Escala hagi mostrat un gran nivell d'activitat i de gent que ha respost i ha gaudit del nostre entorn".