Aquest 28 de març es presenta la cooperativa La Diligència, una iniciativa logística d’economia social i solidària, amb l’objectiu d’ajudar els petits productors agraris i ramaders a trencar el coll d’ampolla que suposa el transport dels seus productes. «Vam identificar que la distribució afecta el rendiment dels petits productors, la raó d’aquesta entitat és donar solució a aquesta problemàtica», explica Ariadna Pomar, impulsora de La Diligència i sòcia de la cooperativa Arran de Terra.

Lluís de la Cámara, productor de carn de vedella ecològica Muda d’Agullana, s’ha unit a La Diligència perquè «ens allibera d’aquesta part feixuga de repartir, que, per altra banda, ja m’agrada, perquè portes el producte al client i hi estableixes una relació més propera. Però és veritat que arriba un moment que fer això t’impedeix avançar en la teva feina de pagès».

Un altre aspecte que destaca De la Cámara és que ara hi comença a haver molts productors que reparteixen el seu producte «i al final som moltes furgonetes consumint combustible, i si es pot optimitzar aquest procés, i així ser més respectuós amb el medi, millor». En aquest sentit, la cooperativa reparteix a Girona i Salt amb tricicle.

Social i solidària

La cooperativa col·labora amb tres entitats Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas que fa tota la part logística d’última milla amb persones amb risc d’exclusió social, i aporta tota l’expertesa en acompanyament de persones en aquest mercat laboral; la Fundació Tresc que treballa amb persones amb problemes de discapacitat i de salut mental per a la seva inserció al mercat obert. Així algunes de les productores han incorporat persones amb aquest perfil a la seva empresa amb l’acompanyament de la fundació, i Arran de Terra que coordina i dinamitza La Diligència perquè tiri endavant i fan més viables i sostenibles els sistemes alimentaris. «Amb la cooperativa, també es dignifica la feina del repartidor. I si saps que el treballador té unes bones condicions laborals i que és tractat d’una manera digna, això va en línia amb el que tu intentes fer amb el teu producte i crec que és un punt molt positiu», destaca De la Cámara.

A mitjan abril, comencen les rutes regulars al Gironès i a Barcelona. «La idea és fer distribucions setmanals en les quals passem a buscar el producte per les finques i ho entreguem als compradors. La majoria de producte és per a comerços i restauració», destaca Pomar. Per altra banda, els clients també es podran desplaçar a punts de recollida i els productors podran deixar el seu producte a Girona, si l’horari de recollida de La Diligència no els és convenient. Això tindrà un cost menor per a tothom.