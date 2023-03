La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, assegura que la Generalitat jugarà un paper "determinant" en la subhasta de parcs eòlics posterior a l'aprovació dels POEM i defensa el parc eòlic experimental que impulsa el Govern com a eina per estudiar-ne els efectes abans no s'instal·lin els molins. La previsió és que aquest projecte estigui en marxa entre el 2025 i el 2026. En una reunió de treball a Castelló d'Empúries amb els alcaldes afectats, Jordà ha remarcat que el plans d'ordenació de l'espai marítim han reduït molt respecte de les previsions inicial. "Al 2020 eren gairebé 1.000 quilòmetres quadrats", ha dit Jordà. També ha insistit que abans del 2030 "no hi haurà res" instal·lat.

La Generalitat impulsa un parc eòlic marí experimental a la badia de Roses i un laboratori flotant A la trobada, els alcaldes han demanat empara a la Generalitat i li han mostrat la seva preocupació per les possibles afectacions sobre els ecosistemes.