La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica del govern espanyol, Teresa Ribera, ha anunciat aquest dijous que el consell de ministres aprovarà dimarts vinent els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), els documents que obren la porta a la instal·lació al mar de projectes d'energia eòlica com el Tramuntana, davant de la Costa Brava. "Els POEM s'aprovaran per primera vegada perquè necessitem entendre quines activitats es poden fer a l'espai marítim", ha dit Ribera, que ha remarcat que cal adaptar-se al canvi climàtic i tenir "una visió equilibrada per garantir que el progrés segueix".