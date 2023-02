Aquest dilluns s’ha presentat de forma oficial la nova edició de l’OkupAlt, el projecte formatiu i d’ocupació per a joves d’entre 16 i 24 anys que es trobin desocupats i sense dur a terme cap formació reglada.

Aquest curs, organitzat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, consta de dos itineraris formatius: el de Brigada, que es duu a terme íntegrament a l’Escala, i el de Forestal, que és itinerant en una vintena de municipis de l’Alt Empordà.

Precisament aquesta itinerància és una de les novetats de l’edició d’enguany, ja que arran de la pandèmia els cursos es van establir fixes en diferents seus municipals. Una altra de les novetats és l’ampliació de places formatives, que passen de 10 a 12 per itinerari. En total, en l’edició d’enguany s’han presentat 71 joves, dels quals s’han seleccionat 24.

L’edició d’enguany, que és la tretzena, començarà amb una primera setmana de formacions teòriques per facilitar la inclusió laboral dels joves. Com crear un currículum, com encarar els processos de selecció o com prevenir els riscos laborals per treballar amb seguretat son algunes de les sessions de formació que tindran els primers dies.

A partir de la segona setmana i fins al 28 d’abril, els joves participants començaran a aprendre l’ofici de l’itinerari triat d’una forma totalment pràctica. A més, també es faran sortides a llocs d’interès, com la Fira dels Oficis de l’Escala o el Saló dels Oficis de Figueres.

El vicepresident tercer i conseller comarcal de Joventut, Alfons Vila, ha estat l’encarregat de presentar la nova edició. “Aprofiteu tots els coneixements, eines i recursos que treballareu i, sobretot, que el curs us serveixi per reactivar els vostres projectes vitals i encarar molt millor el vostre futur tant personal com professional”, els hi ha exposat Vila als joves.

Les presentacions s’han dut a terme a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà i a l’Espai Jove l’Esbotzada de l’Escala, amb la presència de la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, Marta Rodeja.