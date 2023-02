La plantilla d'Amazon a Martorelles ha validat aquest dissabte per àmplia majoria l'acord pel tancament de la planta aconseguit el 21 de febrer passat entre els representants dels treballadors i la direcció del centre. Dels 548 vots emesos en l'assemblea, hi ha hagut 534 sufragis favorables a l'acord, 12 en contra i dues abstencions. "Fem una valoració molt positiva de l'assemblea i n'estem molt satisfets", ha apuntat a l'ACN la presidenta del comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles, Esther Rodríguez. "Al final, el comitè ha lluitat per aconseguir les millors condicions per als empleats: trasllats, indemnitzacions o recol·locacions. I ha tingut una acollida molt i molt bona", ha assenyalat Rodríguez.

300 places al Prat i compensacions de 7.250 euros per a Figueres i Saragossa

"A partir d'ara s'ha de negociar tot. Obrirem una comissió de seguiment en les properes setmanes i, en breu, començarem a saber quantes persones es volen recol·locar, traslladar o extingir el contracte", ha avançat la presidenta del comitè d'empresa d'Amazon a Martorelles. Després d'una reunió maratoniana, les parts van acordar incrementar les places disponibles per a recol·locar uns 300 empleats al centre del Prat de Llobregat, així com una bonificació per als qui optin per als trasllats als centres de Saragossa i Figueres, i indemnitzacions per als qui no s'acullin a cap de les dues opcions anteriors.

Les 300 places al centre d'Amazon al Prat de Llobregat són poques pel volum de 745 treballadors que hi ha a Martorelles, i de diferents categories, però els treballadors que optin per aquesta opció mantindran les condicions acordades per als empleats de la demarcació de Barcelona, entre elles les de retribució per a torns de nit o caps de setmana. No tindran aquestes mateixes condicions aquells que es decantin per al trasllat als centres de Saragossa i Figueres, però per aquest motiu s'ha establert uns plans de compensacions. Així, percebran una paga de 7.250 euros, 4.850 dels quals s'ingressaran en una única nòmina.

La resta, 2.400 euros, quedarien repartits en un any, sempre i quan seguissin treballant per l'empresa durant aquest període. Finalment, per aquelles persones que no optin per cap d'aquestes dues opcions, s'ha establert un règim d'indemnitzacions de 33 dies més 375 euros per any treballat. Per als treballadors de major categoria es faria un pagament únic de 790 euros, mentre que per a la resta seria de 690 euros.