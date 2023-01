El gegant del comerç electrònic Amazon ha informat que aquest abril vinent obrirà el centre robotitzat previst al Logis Empordà (El Far d'Empordà), que en un inici havia de començar a operar el 2022, i que arribarà a comptar amb més de 1.400 llocs de treball.

Aquest nou centre a Catalunya, amb més de 50.000m2 de superfície construïda, estarà especialitzat en el magatzematge i la gestió de productes de petit format i disposarà de les tecnologies més avançades.

La instal·lació altempordanesa servirà per complementar l'activitat que es duu a terme als centres logístics barcelonins del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), que és el més gran d'Espanya, i Castellbisbal (Vallès Occidental).

Per una altra part, Amazon ha anunciat que tancarà el seu centre logístic de Martorelles (Vallès Oriental), on hi treballen 800 persones, i traslladar la seva activitat a una nova instal·lació que obrirà a partir de març a Saragossa i donarà feina a un miler d'empleats en un termini de tres anys.

La firma ha assegurat aquest dimecres en un comunicat remès a EFE que s'estan mantenint converses amb els representants dels treballadors per garantir l'ocupació de tota la plantilla de Martorelles i recol·locar aquests treballadors en altres centres d'Espanya.

La companyia ha destacat que manté el seu compromís d'arribar a tenir 25.000 treballadors fixos a Espanya abans de finals del 2025.

La firma ha afirmat que el tancament de Martorelles i el trasllat del centre a Saragossa s'emmarca en la seva voluntat d'ajustar la xarxa d'operacions a les seves necessitats i d'avançar en "la millora de l'experiència dels nostres empleats i clients".

"Avaluem constantment la nostra xarxa d'operacions per assegurar-nos que s'ajusta a les nostres necessitats com a companyia. Com a part d'aquest esforç, obrim nous centres, millorem les instal·lacions existents o tanquem els més antics", ha indicat en la seva comunicació.

El director de compromís amb el client d'Amazon a Espanya, França i Itàlia, Fred Pattje, ha assegurat que els dos nous centres "subratllen el nostre compromís amb el país, on ja donem feina a 20.000 persones amb talent amb una àmplia varietat de llocs de treball".

En l'actualitat, Amazon compta amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 3.000 d'ells al Prat.

El centre de Martorelles, situat al parc empresarial de Can Roca, va iniciar la seva activitat a la fi del 2017 i va ser la quarta que va obrir Amazon a Catalunya. Amb el seu tancament i l'obertura del de Far d'Empordà, els centres logístics en aquesta autonomia seguiran sent quatre.