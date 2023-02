El mes passat es va confirmar que Amazon inauguraria el seu centre l’abril d’aquest any. L’espai que compta amb més de 50.000 m2 de superfície i s’ubica al polígon LOGIS Empordà (el Far d’Empordà), ja ha obert el seu procés de selecció per configurar el seu equip de treballadors al centre de distribució de productes, de mosso de magatzem. L’oferta de feina està publicada a la pàgina web d’Amazon Jobs, però l’Àrea de promoció de l’Ajuntament de Figueres ha activat un punt d’informació a l’auditori dels Caputxins perquè les persones interessades puguin venir a informar-se sobre l’oferta i puguin ser assessorats pels tècnics de l’àrea en qüestió.

Un nou punt d’informació a l’auditori dels Caputxins perquè «les persones interessades en l’oferta laboral d’Amazon, puguin venir a assessorar-se», explica la tècnica de Promoció Econòmica, Helena Lázaro. L’espai «vam obrir-lo el dilluns 13 de febrer» diu i declara que «som també un punt de suport» per donar a la gent que vol inscriure’s una guia sobre com accedir a l’oferta, tot i que aquesta és vigent a la mateixa pàgina web de l’empresa. No obstant això, la tècnica sosté que «no fem el procés de selecció nosaltres, sinó que informem de com fer els passos i dels requisits que demanen».

Condicions d’empresa

D’acord amb les informacions de la mateixa web oficial d’Amazon Jobs, assigna les condicions del lloc de treball. En primer lloc, la feina rotarà en torns nocturns i diürns, en funció de la disponibilitat.

L'empresa serà l’encarregada de formar a la plantilla, ja que no es requereix una experiència prèvia.

El salari constarà de 16.600,40 € anuals bruts, equivalent a un sou brut mensual de 1.383,37 €, segons la descripció de l’oferta. Tanmateix, la mateixa empresa serà l’encarregada de formar als seus treballadors i treballadores, ja que els interessats no requereixen una experiència prèvia. Encara que l’INS Cendrassos ja imparteix un cicle especialitzat en logística i transport que podria ser eficaç per la multinacional.

Les persones han de poder assumir un seguit de condicions bàsiques, així com, «poder estar dret i caminar molt de temps durant el teu torn», tenint en compte que la feina comporta esforç físic i això vol dir ser capaç «d’aixecar i moure productes fins a 15 kg de pes». La voluntat de l’empresa és «garantir la seguretat dels treballadors», declaren, efectuant mesures de seguretat considerades per a dur a terme les tasques.

Un altre dels requisits fa referència a llegir, parlar i entendre l’idioma espanyol, imprescindible pel lloc de treball.

La jornada laboral es fa dret i amb pesos de fins a 15 kg.

Aquestes són algunes de les bases publicades per inscriure’s i que ja són vigents i obertes a tothom, tot i que «de moment han vingut a assessorar-se perfils adults, més que de joves», diu Helena Lázaro. No obstant això, Amazon assegura que els escollits gaudiran d’un «ambient laboral segur, modern i organitzat», incloent-hi «begudes calentes gratuïtes i menjar econòmic», a més de «diverses zones de descans». Així ho redacten al mateix anunci. D’aquesta manera, comptant que la jornada laboral es fa dret i amb pesos de fins a 15 kg, segons diuen, tindran a l’abast una sala on fer el descans considerat pel mateix centre de distribució, el qual encara no està definit.

Finalment, d’acord amb Lázaro, no tenen constància del nombre de personal que contractaran i, per tant, les places romanen obertes fins que Amazon «doni un nou avís de termini en les inscripcions», sosté la tècnica. Però, en el recull de dades d’aquesta primera setmana «més de 250 persones s’han adreçat al punt d’informació», corrobora Lázaro presencial i també telefònicament.

El centre robotitzat a Logis Empordà

Les innovacions tecnològiques evolucionen i de la mà de les multinacionals, així com el cas d’Amazon. Ja fa uns anys que emprengué força i ara ja s’ha estès per diversos indrets del món, arribant així a l’Alt Empordà, en concret, a la zona industrial Logis Empordà. D’aquesta manera, al Far d’Empordà s’ofereix com a centre de distribució en què els productes seran emmagatzemats allà, i els seus treballadors es dedicaran a rebre, revisar, ordenar i emmagatzemar els productes, a més de dur les tasques pertinents per empaquetar aquests i siguin enviats de manera adequada i segura als clients.