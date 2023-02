Segons la metodologia de Retorn Social de la Inversió (SROI), dels 78,3 milions d'euros que la Fundació Salut Empordà va rebre el 2021, 10,9 van retornar a la societat en forma d’impostos, serveis, consums o salaris. Tal com explica l'entitat sense ànim de lucre, per cada euro que la FSE va rebre el 2021, en va retornar 1,14 a la societat, la qual cosa suposa un lleuger augment a la registrada el 2020, quan el retorn se situava a l’1,11.

Els ingressos que rep la FSE procedeixen de les administracions, sobretot del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i de la prestació de serveis a mútues i privats. Així, el 2021 l’entitat va rebre 78,3 milions d’euros, dels quals segons l’SROI 10,9 van retornar a la societat. El retorn a la societat es calcula per cada col·lectiu o grup que n’és beneficiari. Així, a partir de les xifres recollides, es conclou que les famílies del territori van rebre el 40 % dels gairebé 11 milions d’euros de retorn; la comunitat, el 36 %; l’Estat, el 19 %, i la Generalitat, el 5 %.

L’SROI és una metodologia per mesurar el rendiment social de la inversió, més enllà de l’àmbit financer, que la Fundació utilitza per poder avaluar l’impacte econòmic, social i mediambiental de les seves activitats a partir d’una anàlisi de costos i beneficis. L’objectiu d’aquest indicador és quantificar el valor social que genera l’entitat i posar en valor la importància de la gestió dels impactes que no s’inclouen de forma tradicional en el compte de pèrdues i guanys.