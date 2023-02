A l’Alt Empordà, l’energia fotovoltaica d’autoconsum ha agafat força aquest 2022, a finals d’any hi havia un total de 1.777 equips, amb una potència total de 16.591,1 kW. D’aquesta manera, la comarca és la quarta amb més instal·lacions d’aquest tipus a la província de Girona, per sota de la Selva 2.246, el Gironès, 2.041 i el Baix Empordà, 1.879, segons dades de l’Institut Català d’Energia (Icaen). Així, cada vegada més persones trien els panells solars per produir electricitat per al consum propi.

L’any passat es van instal·lar un total de 2.221 equips d’aquest tipus a l’Alt Empordà, 842 més que el 2021, quan se’n comptaven 379. A l’Icaen es poden consultar les dades de la comarca des de 2018 quan hi havia set sistemes d’aquest tipus. A poc a poc, aquest número va anar en augment, el 2019 n’hi havia 31 i el 2020 se’n van instal·lar 138. Instal·lacions i potència Per municipis el que té un nombre més elevat d’instal·lacions fotovoltaiques és l’Escala amb 209, seguit per Roses, 190, Castelló d’Empúries, 177, Figueres 119 i Vilafant amb 97. Pel que fa a la potència total d’autoconsum, els quatre pobles que encapçalen la llista són el Far amb 2.835.48 kW, seguit de Vilamalla 1.513.62 kW, Figueres, 1.389.65 kW i l’Escala, 1.210.37. Aquest augment és per diversos motius, hi ha hagut ajudes econòmiques governamentals per afavorir el consum d’energies renovables, el preu de les plaques ha abaixat i el preu de l’energia elèctrica s’ha disparat en l’últim any. En aquest sentit, el Reial decret 450/2022 obliga als edificis de nova construcció amb una superfície construïda superior als 1.000 metres quadrats a «generar un mínim d’energia elèctrica procedent de fonts renovables», per tant, aquesta tendència pot anar creixent.