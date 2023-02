L'entitat en defensa dels consumidors Facua reclama a Renfe que agilitzi i clarifiqui el procés de devolució de la fiança dels abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància, que van caducar el desembre de l'any passat. Segons l'associació, malgrat que el retorn automàtic dels enviaments va començar el 9 de gener passat "molts usuaris estan denunciats trobar nombrosos problemes i manca d'informació a l'hora de sol·licitar el reemborsament". Per comprar l'abonament, els viatgers van dipositar una finança de 10 euros per Rodalies i 20 per a Mitja Distància a retornar si feien almenys 16 viatges.

"Són molts els afectats que denuncien que encara no han rebut els diners i que, quan truquen al telèfon d'informació o acudeixen a taquilla, se'ls dóna informació contradictòria", denuncia Facua. En aquest sentit, demana a Renfe que centralitzi la informació que es dóna als usuaris i que dugui a terme les mesures necessàries per evitar més dilació en el lliurament d'una fiança que va començar a inicis del mes de gener i el procés de la qual havia de ser automàtic.