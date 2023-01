La demarcació de Girona ha tancat el desembre del 2022 amb una inflació del 5,8%, es tracta d'1,1 punt per sota de la xifra que hi havia el mateix mes de l'any anterior i, de fet, és la dada més baixa des del setembre del 2021. La diferència amb el mes de novembre encara és major, ja que ha baixat un 1,4%. Els aliments és un dels productes que més s'ha incrementat respecte l'any passat. De fet, la cistella de la compra és un 13,2% més cara que ara fa un any. Només hi ha un altre producte que ha pujat més que els aliments: els paquets turístics (14%). Pel que fa al preu de l'habitatge i els lloguers, s'han encarit un 3,6%. Per contra, els preus de l'energia i els combustibles han baixat un 0,8%.