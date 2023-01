L'Índex de Preus de Consum (IPC) cau per cinquè mes consecutiu a Catalunya fins al 5,2% i tanca l'any com el més baix des de l'octubre del 2021, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una taxa de variació anual més d'un punt inferior a la registrada al novembre (6,4%). El descens ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia.

Els preus dels aliments s'han mantingut elevats i han retrocedit una dècima respecte del mes passat, fins al 13,4%. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 5,7%, una dècima menys respecte del pronòstic de l'indicador avançat, però els aliments han continuat a l'alça, fins al 15,7%, quatre dècimes més que al novembre.