Endesa té a punt la proposta perquè el territori, particulars, empreses i organismes públics, puguin invertir en la construcció del parc eòlic Gatalatea de la Jonquera.

La companyia disposarà de la Plataforma de Finançament Participatiu Fundeen a través de la qual es podrà aportar un mínim de 500 euros i un màxim de 25.000.

Amb la mesura compleixen amb el decret català del 2021 sobre implantació de les energies renovables. Concreta que s'ha d'oferir fins a un 20% del finançament dels projectes als municipis on se situïn les instal·lacions eòliques.

El període d'inversió és de 10 anys i tindrà una rendibilitat fixa del 5,5% als més propers al parc, i el 4,5% per a la resta de la comarca.

La major inversió serà pels inversors de la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres perquè estan directament afectats pel projecte d'instal·lació del parc.

El projecte del Parc Eòlic Galatea preveu la instal·lació de 49 MW de potència i generaria 140 GWh/any, cosa que equivaldria a satisfer el consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà.

La tramitació del parc està pendent en aquest moment de la disposició ambiental. Si fos favorable i s'assolissin la resta de punts de la tramitació es podria començar a construir el 2024.

La proposta de participació local permet invertir en la construcció del parc via préstec a l'empresa promotora i propietària del projecte, la filial d'Endesa, Enel Green Power España, per tal de promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori. El préstec està 100% garantit mitjançant garantia corporativa emesa per Endesa, S.A de qualitat Investment Grade (BBB+, Standart & Poor's).

La participació es podrà comunicar una vegada es disposi de l'autorització administrativa. I l'empresa mostrarà els detalls properament al web de Fundeen.

El Parc Eòlic està en una fase de tramitació força avançada i ja es va presentar als veïns.

Amb 9 aerogeneradors i 49MW de potència i una inversió de prop de 50 milions d'euros.