Any nou, noves tarifes telefòniques. Els usuaris de Telefónica i Vodafone veuran augmentats els pagaments de les tarifes mensuals a partir d’aquest 13 de gener, seguint la dinàmica d’encariment de bona part de productes i serveis en els últims mesos.

En concret, Movistar elevarà els preus un 6,8% de mitjana, segons ha informat la mateixa companyia, que apel·la a l’increment dels costos al sector de telecomunicacions més enllà de la pujada de la inflació. La companyia destaca, no obstant, que la pujada és inferior a la de l’índex de preus de consum (IPC), del 8,4% en el balanç del 2022.

Una mesura que també adopta Vodafone, que a partir del 22 de gener encarirà els serveis que paguen els seus usuaris, amb una mitjana de 2,5 euros en les tarifes només per a mòbils, i de 5,5 euros de mitjana en els plans convergents.

Deflació

La multinacional britànica ja va avançar a finals de 2022 que aquest nou any modificaria a l’alça els seus paquets, a partir de l’IPC de l’any passat. I justifica la mesura l’any i mig que acumula sense apujar tarifes, un extrem que es mostra incapaç de mantenir davant la inflació desencadenada i els costos de proveïdors i subministraments.

Respecte als altres operadors que operen a Espanya, Orange no preveu pujar tarifes, ja que ja ho va fer l’agost passat. MásMóvil no ha especificat el seu pla tarifari per al 2023, però el més probable és que ho facin, com va avançar el seu conseller delegat, Meinrad Spenger, que recentment va qualificar la mesura de «necessària» davant un sector que és «l’únic deflacionari». Digi no preveu apujar tarifes en els pròxims mesos.