L’economia gironina ha resistit el 2022 més del previst les dificultats generades pels efectes econòmics de la guerra d’Ucraïna, que ha derivat en una crisi energètica, d’una banda, amb dubtes sobre els subministraments energètics i, de l’altra, per l’encariment de les matèries primàries que ha acabat per impulsar a l’alça els preus. De fet és la inflació la gran preocupació de les economies europees. Però a Espanya s’ha «moderat» progressivament, passant del 10,2% de finals de juny al 6,8% el mes de novembre passat, la dada és més baixa de tota la zona de l’euro, un diferencial que beneficia les exportacions que sembla que estan estirant del carro de l’economia catalana.

Ahir, la Generalitat va preveure que les exportacions catalanes creixin un 16% aquest 2022 i assoleixin un nou rècord històric, fins als 93.500 milions d’euros. Segons l’agència ACCIÓ del Departament d’Empresa i Treball, es tractaria de la xifra més elevada de la sèrie històrica, que es remunta al 1993. L’augment previst del 16% per aquest 2022 és significativament superior al del conjunt del comerç exterior mundial, que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) situa en el 3,5%.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, constata que el repte de les empreses a mig termini serà diversificar o escurçar les cadenes de valor per fer-les més «resilients i segures». «Ens trobem en un context de redefinició de l’ordre internacional amb un món cada vegada més polaritzat i on el comerç exterior es farà servir com a estratègia geopolítica», va afegir.

Segons el Departament d’Empresa i Treball, les vendes a l’exterior equivalen al 33% del PIB català, una ràtio que es troba per sobre països com Dinamarca, Suècia, Portugal o Finlàndia. En els darrers deu anys, les vendes a l’exterior han crescut ininterrompudament amb l’única excepció del 2020 con a conseqüència del confinament causat per la pandèmia.

Les càrnies, en creixement

Les dades gironines ja apuntaven en els últims mesos a aquest récord que es formalitzarà oficialment al febrer. Les exportacions de la demarcació van crèixer el 30% a l’octubre i ja fregaven els 6.500 milions d’euros en l’acumulat del 2022. Segons l’estadística del Ministeri, durant octubre el sector agroalimentari va mantenir la velocitat de creuer, perquè es va impulsar un 37,2% i va fer vendes a l’exterior per valor de 300 milions d’euros. Destacavenn sobretot les càrnies, que continuaven creixent amb força. Sobretot venent porcí cap a la Xina, un país on les exportacions s’han arribat a doblar en comparació amb l’octubre del 2021. En paral·lel, els altres dos sectors motor de l’economia gironina, les químiques i fabricants de maquinària, també han anat a l’alça. Les primeres, dins les quals hi ha les farmacèutiques, han crescut un 24% en exportacions.

El creixement d’aquest octubre va fer que les exportacions gironines marquessin un nou rècord històric, hagin crescut un 19,7% i en concret, se situessin en 6.438,9 milions). Analitzant-ho per sectors, al llarg d’aquest any l’agroalimentari ha crescut un 16% (i se situa en 2.667,8 milions). Per darrere venen les químiques, que al llarg del 2022 acumulen un augment del 18,1 % en exportacions (situant-se en 1.174,9 milions).

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins (al llarg de l’any, les empreses de la demarcació hi han fet vendes per valor de 1.601,30 milions). A aquest mercat, el segueixen Itàlia, Alemanya, Portugal, la Xina i el Regne Unit.

Aquesta resistència econòmica s’ha vist reflectida també en el mercat del treball: les xifres d’atur, les dades interanuals son positives a la demarcació de Girona. Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 32.326 persones que busquen feina. En comparació amb el novembre del 2021 es tracta de 3.654 persones menys en situació d’atur, una baixada del 10,16%. Segons les xifres del Ministeri de Treball, la franja d’edat amb més persones a l’atur a Girona és la de majors de 45 anys, amb 18.407 persones, un 56,94% sobre el total.

A la demarcació ara hi ha 334.626 afiliats a la Seguretat Social i malgrat la pèrdua d’aquest setembre, encara continuen situant-se per damunt dels que hi havia ara fa un any. En concret, fa un any hi havia 326.222 afiliats a la Seguretat Social a les comarques gironines, elq ue ha suposat un increment del 2,57%.

Segons recull l’estadística del Ministeri, durant el novembre a la demarcació s’han rubricat 18.969 contractes i si es compara aquesta xifra amb la registrada amb el novembre de l’any passat la diferencia és considerable.

Els contractes signats aquest novembre arribaven a situar-se fins a un 24,18% per sota dels que es van tancar durant el mateix mes del 2021, en concret, n’eren 6.050 menys. Per tipologies, gairebé la meitat dels contractes signats al novembre (8.901) van estar indefinits; i la resta, temporals.

L’habitatge, en positiu

El mercat immobiliari i la compravenda d’habitatges continua donant respostes positives. Les darreres dades ja avançades per aquest diari són molt clarificadores de la radiografia del mapa de l’habitatge a les comarques gironines: tant la compravenda d’habitatges com la firma de noves hipoteques van accelerar el seu creixement el mes d’agost amb unes pujades del 30% i del 28%, respectivament, respecte al mateix mes de 2021 i que han permès a tots dos indicadors encadenin un any i mig d’increment.

La inversió del sector immobiliari de Catalunya tancarà el 2022 amb una xifra que ronda els 3.600 milions d’euros. Segons va detallar la consultora CBRE aquesta mateixa setmana, la dada se situa «en línia» de l’assolida el mateix període de l’any passat.

Per sectors, la inversió en oficines lidera el total amb un pes del 30%, encara que cau respecte al 2021, quan va sumar 1.700 milions.

El turisme de luxe, a l’alça

Els establiments membres de l’Associació Costa Brava Hotels de Luxe arriben al final de la temporada turística amb sensacions positives i consideren aquest 2022 l’any del retorn a les dades prepandèmiques.

Segons l’associació, l’ocupació hotelera ha estat igual o superior a la del 2019 durant tota la temporada, superant el 90% durant els mesos de juliol i agost, mentre que la facturació ha crescut respecte a aquell any. Expliquen que es deu a un increment de les tarifes, malgrat que asseguren que «no ha estat proporcional a l’increment dels costos que les empreses han hagut d’afrontar». Per tant, els tancaments anuals poden presentar resultats econòmics inferiors als de temporades passades.

Un altre exemple de la puixança turística és que la Costa Brava ha tancat una temporada «rècord» de creuers. Aquest 2022, els ports de Palamós i Roses han arribat a les 63 escales, un 26% més en comparació amb el 2019. La pandèmia, que va deixar els ports sense cap creuer el 2020 i amb només nou el 2021, ha quedat definitivament enrere i un total de 50.307 passatgers han arribat al litoral gironí fent escala a bord d’un vaixell. L’impacte econòmic estimat de l’activitat aquesta temporada és de 4,8 milions d’euros al territori.

Tot i això, el balanç final és inferior a les previsions que Ports feia a la primavera, a l’inici de la temporada. Aleshores preveia 66 escales, uns 60.000 passatgers i un impacte econòmic de 5, 4 milions d’euros

En el balnça negatiu, Lloret, primer destí de la Costa Brava pel que fa al nombre de places hoteleres, encara se situa per sota de 2019. I aquest apunta gredoç està motoivat perquè encara no aconsegueix recuperar tot el seu atractiu internacional.

De fet, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona s’ha marcat l’objectiu de recuperar els visitants del Regne Unit i Irlanda durant el 2023, que han baixat des de la pandèmia a causa de la crisi sanitària i també pel Brexit. En paral·lel, el patronat treballarà per reforçar mercats de proximitat com ara el català, el madrileny, el navarrès, el valencià o el francès. En llarga distància, l’interès de promoció es fixa en els Estats Units.

L’aeroport per sota de 2019

L’aeroport Girona-Costa Brava frega els 1,3 milions de passatgers en l’acumulat del 2022, però encara es troba un 31% per sota les xifres del 2019 (el darrer any prepandèmia). Segons recull l’estadística d’Aena, la terminal de Vilobí d’Onyar (Selva) ha tancat aquest novembre rebent 14.434 passatgers. Són el doble dels que hi van passar el mateix mes del 2021, quan s’estava en plenes restriccions per la covid, però tan sols un terç dels que va rebre al novembre del 2019. Pel que fa a operacions, però, la línia aquí és clarament ascendent. Al llarg d’aquest 2022 des de l’aeroport s’han fet 20.209 aterratges i enlairaments. Traslladat en percentatges, són un 61% més en comparació amb l’any passat i un 17% més en relació amb la del 2019.

D’aquests passatgers, pràcticament tots (1.269.270) han agafat vols internacionals. Les rutes que han atret més passatgers són Brussel·les/Charleroi, Londres/Stansted, Pisa, Karlsruhe-Baden Baden i Bristol.

Si bé els passatgers d’aquest 2022 encara estan per sota dels del 2019, allò que sí que s’ha recuperat són les operacions. Entre gener i novembre, l’aeroport Girona-Costa Brava ha operat 20.209 aterratges i enlairaments. Si això es compara amb l’any passat, són un 61,4% més. I si es tira enrere en el calendari, i es posen en relació amb els tres primers trimestres del 2019, són un 17% més. Per últim, entre gener i novembre des de la terminal de Vilobí d’Onyar s’han mogut 115,77 tones de mercaderies.