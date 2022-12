ERC Llançà critica els pressupostos de l'Ajuntament de Llançà per a l'exercici 2023 perquè "s'han tornat a presentar d'urgència, que no es preveu la participació ciutadana i que hi ha una nul·la resposta a la crisi ambiental i a l'encariment dels subministraments", segons informen en un comunicat.

Entre els principals projectes previstos per a l'any que ve, hi ha 230.000€ que es destinaran a les obres d'ampliació de la Biblioteca Pere Calders i 243.000€ per l'adquisició de mobiliari per aquesta. Pel que fa a les inversions previstes en el pla d'inversions 2023, la xifra que més destaca són els 74.000 euros de més per l'actualització de preus del Centre de Fires sobre els 400.000 euros ja projectats de la primera fase. Però també se'n preveuen d'altres com els 122.000 euros de dragatges de la ribera de Balleta, 40.000 euros en asfaltatges de diversos carrers o 60.000 euros en espais multiesportius.

Un dels punts que sí que ha agradat als republicans, és la partida de 38.500€ per a la creació d'un estacionament per a autocaravanes. Una proposta d'ERC i alhora una reivindicació per part de molts sectors turístic llançanenc.

El cap de l'oposició i regidor d'ERC, Guillem Cusí, ha acusat l'equip de govern de voler "inflar" els números amb previsions "poc realistes" com ara la puja d’un 65%, més de 400.000€, previstos amb les plusvàlues o 200.000€ més amb la recaptació d'altres taxes. Tanmateix, ha advertit que la puja de més de 200.000€ de la partida de personal "no s'ajusta a l'aplicació de l'augment de salaris del 4,7% que obliga el govern central", com tampoc "la pujada de més de 600.000€ en despeses corrents i serveis" que el regidor Francesc Guisset atribueix a l'augment dels subministraments com la llum i el gasoil. Finalment, ha volgut denunciar que no segueix cap línia en l’àmbit ambiental i la disminució de la despesa. I que si s'entra en recessió com preveuen alguns indicadors, el pronòstic de recaptació pot quedar afectat notablement.